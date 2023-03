あたたかな日差しを浴びて心が華やぐ季節がやってきました。いよいよ新生活のスタートですね! 一人暮らしや転勤などの準備でせわしない日々を過ごしている人も多いのでは? 引っ越しの手続きをしたり、生活必需品を買い揃えたり、電気やガス、インターネット回線などのライフラインを確保したり……。新しい環境や出会いにワクワクしながらも、慣れないことだらけで戸惑っている人も少なくないはずです。

そこで今回は、マイナビニュース会員300人を対象にアンケートを実施し、「新生活で困ったエピソード」を聞いてみました。ここでは、その結果から見えてきた「インターネット回線」に関する“悩み”を紐解きながら、困りごとを解消するのにピッタリな『@nifty光』、『@nifty with ドコモ光』をご紹介していきます。

アンケートでは、まず「新生活を始めるに伴い、困った経験は何か」を質問してみました。

その結果、もっとも多くの票を集めたのが「インターネット回線関連」でした! 「引っ越し先の不動産探し」や「お金の管理」などを上回り、4割以上もの人が“困った”と回答しました。

今やインターネット回線は電気や水道、ガスなどとともに生活に欠かせないライフラインとなっています。それだけに困りごとも多くなるのかもしれません。そこで、「インターネット回線関連」と回答した人に、「具体的にどのようなことに困ったか」を聞いてみました。

いちばん多かったのが「開通まで時間がかかった」で、実に63.7%もの人が“困ったこと”に挙げています。次いで「工事費、月額料金など料金が思ったよりかかっていた」、「急にインターネットに繋がらなくなった」、「契約が複雑で困った」などが多くの票を集めました。

せっかく気持ちよく新生活を始めようと思ったのにインターネット回線がすぐ使えなかったり、お金がかかったりすると、浮き立つ気持ちもしぼんでしまいますよね。

ここからは、そんな“困ったエピソード”を具体的に紹介していきましょう。

「新生活が始まったらビデオ会議やオンラインゲーム、動画視聴などを快適に楽しみたい!」とインターネット回線を契約したものの、回線を引くには事前に工事が必要とのこと。今から予約を取ると開通するのは1カ月後と言われて意気消沈。その間スマホだけでしのぐのは心許ないし、ギガをガッツリ消費しそうで困った……。

とにかく早くインターネット回線を使えるようにしたいと思い、勧められるがままに契約して数週間。どうにか開通工事も終えて、無事インターネットが繋がるようになり一安心……のはずが初回請求の明細を見てびっくり! えっ、思っていたより料金が高い! 工事費や手数料ってこんなにかかるの!? 月額料金を合わせると結構な出費で大焦り。しばらくは節約しなくちゃ……。

契約時に業者の人から「ルーターはレンタルしますか?」と質問されたものの、ルーターが何をするものか理解していなくて「ないとダメなんですか?」と聞き返してしまった私。さらに「ONU」や「IPv6」などの横文字が次々と登場して追い討ちをかけ、完全に思考停止状態に。なんとかインターネットが使えるようになってからも、急に通信速度が遅くなったり、繋がらなくなったりするたびに、説明書とにらめっこ。こんなに複雑で難しいものだったなんて……!

そもそも「@nifty光」「@nifty with ドコモ光」って?

インターネット回線を利用するには、NTT東日本・NTT西日本などの回線を提供する業者と、インターネット接続サービスを提供する業者(プロバイダー)の両方が必要になります。

「@nifty光」はその両方がセットになったサービスです。NTT東日本・NTT西日本が提供する最大1Gbpsという超高速なフレッツ光回線を利用するため、サービス提供エリアが広く、回線品質が高いのが特徴です。特典やオプションサービス、サポートが充実しており、高品質な回線をお得に利用することができます。

「@nifty with ドコモ光」は、NTTドコモが提供する光回線サービスとプロバイダーがセットになったもの。光回線自体はフレッツ光と同じなので、「@nifty光」と同様にサービス提供エリアが広く回線も高品質です。加えてドコモのケータイを使っているユーザーなら、スマホ料金が割引される「ドコモ光セット割」などが受けられます。

さらに、「@nifty光」は工事費分の月額料金が割引され、「@nifty with ドコモ光」は工事費無料! とにかくおトクにインターネット回線を使いたいという人は「@nifty光」、ドコモのケータイを使っている人は「@nifty with ドコモ光」がオススメです!