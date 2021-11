デルは4月5日、マイクロソフトと提携して開発したハイブリッドクラウド向けアプライアンス「Dell Hybrid Cloud System for Microsoft」(以下、DHCS)の国内販売を開始すると発表した。

国内初披露ということもあり、発表前はベールを被っていたDHCS 1ラックに「Dell PowerEdgeサーバ」「Dell PowerVaultストレージ」「Dell Networkingスイッチ」が搭載されている。

デル 執行役員 エンタープライズ・ソリューションズ事業本部長 町田 栄作氏

DHCSは、デル製ハードウェアにマイクロソフトのクラウドプラットフォーム「Microsoft Cloud Platform System Standard」を搭載した1ラック型の垂直統合型システム。プリインストールで出荷されるうえ、基本設定をウィザード形式で入力するだけで終えられるため、「設置から3時間で運用を開始できる」(デル 執行役員 エンタープライズ・ソリューションズ事業本部長 町田 栄作氏)という特徴がある。

ハードウェアとしては「Dell PowerEdgeサーバ」「Dell PowerVaultストレージ」「Dell Networkingスイッチ」を搭載。OSには「Windows Server 2012 R2」、管理基盤に「System Center 2012 R2」、ストレージ管理に「Microsoft Storage Spaces」、クラウド基盤として「Windows Azure Pack」を採用している。

DHCSの構成

DHCSは、VM数100台の「Sサイズ」、同200台の「Mサイズ」、同300台の「Lサイズ」の3モデルを提供。VMイメージ定義などがプリセットされるなど、導入作業を極力減らす工夫も施されている。パッチやアップデートも、デルとマイクロソフトが事前に共同検証した信頼性の高いものが自動的かつ無停止で適用され、運用面の負担も軽減されるよう配慮されている。

価格は最小構成で3200万円。ファイナンスオプションとして、支払い開始時期を(導入開始時点ではなく)運用開始時点に合わせられる「Provison and Pay」、想定利用VM数に従うかたちで支払い金額を按分できる「Pay As You Grow」の2つが用意されており、サービス開始時の投資負担を抑えられる。

DHCSは3モデルが提供される

製品の詳細は、こちらの記事を参照してほしい。