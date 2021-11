今回は、楽器アプリを作るための、3つめのフレームワークを紹介しよう。OpenALだ。

OpenALとは

OpenALは、オープンな標準に基づくオーディオライブラリだ。名前から想像できると思うが、3Dグラフィックの分野で標準の地位を築いたOpenGLのようなものを、オーディオの分野でも作ろうとしているものだ。そのような動機であるため、単なるオーディオの再生だけではなく、ドップラー効果や3D音響などゲームの役に立つAPIが色々と定義されている。

OpenALプログラミングは、3つの要素から構成される。Buffer、Source、Listenerだ。Bufferは、オーディオデータを管理するものだ。Sourceは、Bufferのデータを使い、音を再生するものになる。OpenALの面白いところは、このSourceを3D空間中に自由に配置できる事だ。たとえば、右前方、左後方などにSourceを置く事ができる。これにより、3D音響の様々な効果を期待できる。最後に、それらの音を聞くものがListenerとなる。

OpenALはオーディオの再生に特化したライブラリであり、汎用的なオーディオライブラリとしてみると機能は少ない。たとえば、mp3やaacといったオーディオフォーマットのデコードには対応していない。OpenALで再生を行うときは、データをリニアPCMの形で渡してやる必要がある。

となると、アプリケーション側ではなんらかの対応が必要になる。対応の1つは、再生するオーディオをすべてリニアPCMの形で持っておく事だ。だが、これではアプリケーションのファイルサイズが非常に大きいものになってしまう。そこで考えられるもう1つの対応は、OpenALを使う前に、オーディオファイルのデコードをプログラム中で行う事だ。この手順について説明しよう。

オーディオファイルのデコード

iPhoneでは様々な種類のオーディオフレームワークを使う事ができるが、最も機能の種類が豊富なのは、Audio Toolboxフレームワークだ。前回紹介した、Audio QueueやAudio Fileなどもこれに含まれる。

このフレームワークを使えば、mp3やaacといったオーディオファイルを、リニアPCMの形に変換する事ができる。オーディオフォーマットの変換にはAudio Converterというライブラリを使う事ができる。ここでは、この変換を直接オーディオファイルから行う事ができる、Extended Audio Fileライブラリを使う事にしよう。

このライブラリの使い方は、iPhone SDKに付属するサンプルである、oalTouchを参考にするのがいい。このサンプルには、MyGetOpenALAudioDataという関数が実装されている。この関数でオーディオファイルを読み込み、リニアPCMに変換しているのだ。

少し長くなるが、この関数を見やすくしたものをここに掲載しておこう。

List 1.

void* GetOpenALAudioData( CFURLRef fileURL, ALsizei* dataSize, ALenum* dataFormat, ALsizei *sampleRate) { OSStatus err; UInt32 size; // オーディオファイルを開く ExtAudioFileRef audioFile; err = ExtAudioFileOpenURL(fileURL, &audioFile); if (err) { goto Exit; } // オーディオデータフォーマットを取得する AudioStreamBasicDescription fileFormat; size = sizeof(fileFormat); err = ExtAudioFileGetProperty( audioFile, kExtAudioFileProperty_FileDataFormat, &size, &fileFormat); if (err) { goto Exit; } // アウトプットフォーマットを設定する AudioStreamBasicDescription outputFormat; outputFormat.mSampleRate = fileFormat.mSampleRate; outputFormat.mChannelsPerFrame = fileFormat.mChannelsPerFrame; outputFormat.mFormatID = kAudioFormatLinearPCM; outputFormat.mBytesPerPacket = 2 * outputFormat.mChannelsPerFrame; outputFormat.mFramesPerPacket = 1; outputFormat.mBytesPerFrame = 2 * outputFormat.mChannelsPerFrame; outputFormat.mBitsPerChannel = 16; outputFormat.mFormatFlags = kAudioFormatFlagsNativeEndian | kAudioFormatFlagIsPacked | kAudioFormatFlagIsSignedInteger; err = ExtAudioFileSetProperty( audioFile, kExtAudioFileProperty_ClientDataFormat, sizeof(outputFormat), &outputFormat); if (err) { goto Exit; } // フレーム数を取得する SInt64 fileLengthFrames = 0; size = sizeof(fileLengthFrames); err = ExtAudioFileGetProperty( audioFile, kExtAudioFileProperty_FileLengthFrames, &size, &fileLengthFrames); if (err) { goto Exit; } // バッファを用意する UInt32 bufferSize; void* data; AudioBufferList dataBuffer; bufferSize = fileLengthFrames * outputFormat.mBytesPerFrame;; data = malloc(bufferSize); dataBuffer.mNumberBuffers = 1; dataBuffer.mBuffers[0].mDataByteSize = bufferSize; dataBuffer.mBuffers[0].mNumberChannels = outputFormat.mChannelsPerFrame; dataBuffer.mBuffers[0].mData = data; // バッファにデータを読み込む err = ExtAudioFileRead(audioFile, (UInt32*)&fileLengthFrames, &dataB uffer); if (err) { free(data); goto Exit; } // 出力値を設定する *dataSize = (ALsizei)bufferSize; *dataFormat = (outputFormat.mChannelsPerFrame > 1) ? AL_FORMAT_STEREO16 : AL_FORMAT_MONO16; *sampleRate = (ALsizei)outputFormat.mSampleRate; Exit: // オーディオファイルを破棄する if (audioFile) { ExtAudioFileDispose(audioFile); } return data; }

基本的な流れを紹介しておく。まず、オーディオファイルをオープンする。これには、ExtAudioFileOpenURLを使う。そして、オーディオファイルに対して、アウトプットフォーマットを指定する事になる。このフォーマットに応じた形に変換が行われる事になる。ここでは、リニアPCMを表すkAudioFormatLinearPCMを指定している。そして変換したデータを格納するためのバッファを用意して、ExtAudioFileReadを使ってデータを読み込めばいい。

これで、mp3やaacといったオーディオフォーマットを、プログラム中で変換する事ができるようになる。この方式の利点は、オーディオリソースのファイルサイズを抑えられる事。それに対して欠点は、変換のための時間がかかる事になる。変換しなくてはいけないデータが多いときは、できるだけ分散して変換を行い、ユーザを待たせないように気をつける必要があるだろう。

OpenALの使い方

では、実際にOpenALを使って楽器アプリを作ってみよう。今回作成するのは、ドラムだ。とりあえず、このような画面を用意した。

OpenALを使うには、まず初期化を行う必要がある。これは、まずOpenALデバイスを開き、そこにOpenALコンテキストを作成する、という手順で行う。

List 2.

// OpneALデバイスを開く ALCdevice* device; device = alcOpenDevice(NULL); // OpenALコンテキスを作成して、カレントにする ALCcontext* alContext; alContext = alcCreateContext(device, NULL); alcMakeContextCurrent(alContext);

次に、Bufferを作成する。これには、alGenBuffersという関数を使う。そして、これにオーディオデータを設定する。

List 3.

// バッファを作成する alGenBuffers(1, _buffers); // サウンドファイルパスを取得する NSString* fileName = @"BD"; path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:fileName ofType:@"m4a"]; // オーディオデータを取得する void* audioData; ALsizei dataSize; ALenum dataFormat; ALsizei sampleRate; audioData = GetOpenALAudioData( (CFURLRef)[NSURL fileURLWithPath:path], &dataSize, &dataFormat, &sampleRate); // データをバッファに設定する alBufferData(_buffers[0], dataFormat, audioData, dataSize, sampleRate);

ここでは、先ほど紹介したGetOpenALAudioData関数を使って、オーディオファイルをリニアPCMに変換している。そして、alBufferData関数を使ってデータをBufferに設定しているのだ。

そして、Sourceを作成する。作成したら、Bufferを関連付けてやる。

List 4.

// ソースを作成する alGenSources(1, _sources); // バッファをソースに設定する alSourcei(_sources[0], AL_BUFFER, _buffers[0]);

これで準備完了だ。あとは、オーディオを再生してやればいい。これには、alSourcePlayを使う。

List 5.

// オーディオを再生する alSourcePlay(_sources[0]);

これがOpenALを使ったオーディオの再生だ。あとは、画面上のそれぞれのボタンで、バスドラムやスネアドラムの音を鳴らすようにしてやれば、楽器アプリの完成だ。

ここまでのソースコード: Drums-1.zip