前回までのプログラムで、検索するファイルの期間を設定するパターンをいろいろ作成してみました。だいたいのパターンは把握できたと思います。さらにいろいろな期間をオプションとして設定したいのであれば、前回までのプログラムを参考にバリエーションを増やすことはそう難しいことではありません。

今回は別のタイプのオプションを加えたいと思います。

前回まで作成したGet-FileInformation.ps1では、オプションパラメータTodayやThisWeekなどの期間を指定できるようにしました。ただ、常にカレントディレクトリ以下のすべてのディレクトリ(フォルダ)を検索しますので、目的によってはかえって無駄に情報を表示することになります。むしろ邪魔になることもあります。

そこで、今回は、スイッチパラメータを指定して、カレントディレクトリだけ検索、サブディレクトリも検索、と切り替えられるようにしてみます。

仕様としては、Get-FileInformation.ps1実行時に-rオプション(recurseのr)を指定したらサブディレクトリも検索、-rの指定がなければカレントディレクトリだけ検索するとします。

-rと入力しても、-recurseと入力してもいいように、最初の2文字-rだけを判定し、3文字目以降はあってもなくてもいいとします。(最初が-rであれば-raaでも-r1234でもOK)

パターンマッチングの基本

パターンマッチングとは、文字列のパターンを比較し、条件に合っているか、条件に合わないかを判定することです。たとえば、Get-FileInfomation.ps1のswitch構文で"Today"、"Yesterday"などの文字列をチェックしているのも、パターンマッチングの一種と言えます。ただし、今まで作成したswitch構文では、単純に同じ文字列かどうかを判定するだけです。

PowerShellでは、より本格的なパターンマッチングを行う手段として、-likeと-matchという演算子があります。

-likeの基本的な使い方は、以下の式になります。

比較対象となる文字列 -like パターン指定文字列

「比較対象文字列」が「パターン指定文字列」が意味するパターンに適合すれば、この式の値が真(true)になります。適合しなければ偽(false)になります。-match演算子の場合も基本的には同じ使い方です。ただし、パターン指定文字列を記述するとき、-likeの場合には、ワイルドカードと呼ぶDOSやWindows流の書式を使いますが、-matchの場合には正規表現と呼ぶUNIX流の書式を使います。-likeの方がシンプルで簡単に使いこなせるようになりますが、-matchの方がより複雑で細かなパターン指定が可能です。

今回は、簡単に使用できるワイルドカードの-likeを解説します。

ワイルドカードで使用する特殊文字は2つ、アスタリスク「*」とクエスチョンマーク「?」です。必ず半角文字で指定します。アスタリスクは「0文字以上の任意の文字列」を意味します。「?」は「任意の1文字」を意味します。

たとえば、「a?b」は、「aとbの間に任意の1文字がある」ことを意味します。abbやa5bは適合しますが、abはaとbの間に1文字ありませんので適合しません。またa12bはaとbの間に2文字ありますので、適合しません。

「a*b」は、「aとbの間に0文字以上の任意の文字列がある」ことを意味します。注意が必要なのは、1文字以上ではなく、0文字以上であることです。たとえば、「ab」はaとbの間が0文字ですので適合します。a1bもa123bもa123456bも適合します。しかし、a123bcは、文字列の最後がcですので適合しません。「a*b*」(aで始まって任意の文字列があってbがあって任意の文字列)とすれば適合します。

ワイルドカードの使い方がわかれば、-rで始まるスイッチパラメータかどうかを判定するパターンが「-r*」であることがわかります。

実際に-likeで試してみましょう。以下のプログラムを入力して実行してみてください。

if ("-recurse" -like "-r*") { Write-Output "適合せり!" } else { Write-Output "適合せず!" }

「適合せり!」と表示されるはずです。"-recurse"の部分や"-r*"の文字列部分を、いろいろ変更して実行し、試して下さい。

否定するマッチ演算子 -likeや-matchによるマッチングの排他演算子として-nolikeや-nomatchがあります。たとえば、「-nolike "ab*"」は、「ab*に該当しない文字列」を意味します。

switch構文の拡張

switch構文の基本的な使い方を復習しましょう。構文は以下の通りです。

switch (比較される値) { 値1 { 比較される値が値1だったときの処理 } 値2 { 比較される値が値2だったときの処理 } : default { 比較される値がどの値にも一致しなかったときの処理 } }

通常、比較される値は、完全に一致するかどうかで判定しますが、実は、PowerShellのswitchにはパターンマッチング機能もあります。それを使えば、-like演算子のようなマッチング処理をできます。

ワイルドカードで判定するためには、switch構文の冒頭を、以下のように記述します。

switch -wildcard (比較される値)

正規表現で判定するためには-wildcardの代わりに-regexを指定します。

なお、-wildcardも-regexも、比較される値が文字列でなければ意味のない機能です。比較される値が文字列型以外の時は-wildcardや-regexを指定しても意味をなしません。PowerShellは無視します。

追加するプログラムの概要

今回の-rスイッチパラメータとその機能を追加するための、Get-FileInformation.ps1の変更のポイントは次の通りです。

※ 全プログラムリストは、この記事の末尾に掲載しています。

(1)コマンドラインオプションを検査するforループに入る前に、サブディレクトリも検索するかどうかを保存するフラグ、recurseflagを用意します。その初期値をfalseに設定します(プログラムリストの89行目)。

recurseflagの値がfalse(偽)のままであれば、サブディレクトリを検索しません。

recurseflagの値がtrue(真)になれば、サブディレクトリを検索します。

このrecurseflagのように、処理の分岐点の信号となる変数を、プログラムではフラグ(旗)と呼びます。

87:# $period 開始時間と終了時間を保持する配列変数 88:$helpmessage = $true # ヘルプを表示するかどうかのフラグ(初期値true) 89:$recurseflag = $false # サブディレクトリも検索するかどうかのフラグ(初期値false)

(2)ワイルドカードを使ったマッチング判定をしますので、switchには-wildcard指定を付けます。(94行目)

92:for ($i = 0; $i -lt $args.length; $i++) 93:{ 94: switch -wildcard ($args[$i]) 95: {

(3)コマンドラインオプションを判定するforループのswitch構文の中で、コマンドラインパラメータに"-r"で始まる文字列があればrecurseflagの値をtrueにセットします。ここでパターンマッチングのためのワイルドカード記述を使用します。(129行目~131行目)

129: "-r*" { 130: $recurseflag = $true 131: }

(3)Get-ChildItemコマンドレットを実行する段階で、recurseflagがtrueであれば、-Recurseオプション付きで、recurseflagがfalseであれば-Recurseオプションなしで、Get-ChildItemを実行します。(159行目~167行目)

159: if ($recurseflag -eq $true) { # -r付き 160: Get-ChildItem -Recurse | ` 161: Where-Object ` 162: { ($_.LastWriteTime -ge $period[0]) -and ($_.LastWriteTime - lt $period[1]) } 163: } else { # -r なし 164: Get-ChildItem | ` 165: Where-Object ` 166: { ($_.LastWriteTime -ge $period[0]) -and ($_.LastWriteTime - lt $period[1]) } 167: }

(4)ヘルプ表示に-rスイッチパラメータの説明を追加します。(156行目~157行目)

156: Write-Output "" 157: Write-Output "-r - サブディレクトリも検索。"

Get-FileInformation Yesterday -r と実行した例。サブディレクトリも含めて検索します。

ファイル情報一覧プログラムのまとめ

さて、まだまだ改良の余地はありますが、ひとまず、Get-FileInformation.ps1のプログラミングは今回で区切りを付けることにします。

Get-FileInformation.ps1では、実行時に指定されたコマンドラインの処理、文字列配列の扱い、日付時刻型オブジェクトの計算、for構文やswitch構文、if構文、そして文字列パターンマッチングなどを使いました。

次回からは、また違ったプログラムを取り上げていきます。

ファイル情報一覧プログラムの全プログラムリスト