前回のプログラム

前回はGet-FileInformationの枠組みを紹介しました。引き続き、forやswitchについて解説します。

1:$helpmessage = true # ヘルプを表示するかどうかのフラグ 2: 3:for ($i = 0; $i -lt $args.length; $i++) 4:{ 5: switch($args[$i]) 6: { 7: "today" { 8: # 今日のファイル一覧を表示 9: $helpmessage = false 10: } 11: default { 12: # 何もしません 13: } 14: } 15:} 16: 17:if ($helpmessage) 18:{ 19: #ヘルプメッセージを表示 20:}

forによる繰り返し構文

3~15行では、forを使って、コマンドラインで指定されたパラメータを1つずつチェックする繰り返し構文です。

※ forによる繰り返し構文を、forループ(輪)と呼びます。

forは繰り返すたびに値が増える(あるいは減少する)変数を使って、同じ処理を繰り返すときに便利な構文です。使い方は以下の通りです。

for (初期値; 繰り返し条件; 値の増加または減少) { 繰り返す処理 }

今回のプログラムでは、変数iをインデックス(繰り返しを判定する値)として使います。最初に$i = 0でiの値を0に初期化します。

繰り返し条件は、{繰り返し処理}の部分を実行する条件です。$i -lt $args.lengthが成立するとき...つまりiの値がオプションパラメータの数未満の時に{繰り返し処理}(4~15行)を実行します。

$i++は、$i = $i + 1と同じで、iの値に1を加えます。

注意点は、$args.lenthの値(引数の数)が0のときは、最初から$i -lt $args.lengthの条件を満たさないので、繰り返し処理は「1度も」実行しません。また、iの値が$args.lengthに等しくなったとき、もはや繰り返し処理は実行しません。

switchによる条件処理

switchは、変数などの値を評価して、いくつかの処理に分岐する条件分岐構文です。条件分岐と言えば、基本はif構文。あらゆる条件分岐処理は、if構文を使って記述できます。しかし、あまりにもifが積み重なって複雑怪奇になっては見通しが悪いので、switchのようなパターン化された条件分岐構文も用意されています。

switchの構文は以下の通りです。

switch (評価される値) { 条件1 {条件1が成立したときに実行するプログラム} 条件2 {条件2が成立したときに実行するプログラム} : 条件x {条件xが成立したときに実行するプログラム} default {上記のどの条件も成立しなかったら実行するプログラム} }

なお、defaultの処理が不要な場合でも、switch構文のブロック内には「default {}」を記述する必要があります。

たとえば、変数iの値が整数である場合、以下のようなプログラムを作成すると、iの値が1のとき「一」、2のとき[二]、3のとき「三」、それ以外の時「不明」を表示します。

switch ($i) { 1 { Write-Host "一"} 2 { Write-Host "二"} 3 { Write-Host "三"} default { Write-Host "不明"} }

今回のプログラムでは、Get-FileInformationの実行時に指定されたコマンドラインパラメータforループで1つずつチェックします。そのforループの中で、コマンドラインパラメータ($args[$i])を順番にswitch構文で検証します。

$args[$i]の値が「today」のとき、今日のファイルを表示するための処理を行います(7~10行目)。それ以外の時、ヘルプを表示することにします(defaultの処理...11~13行目)。なお、既定の設定で、文字列評価で大文字小文字を区別しませんので、「today」、「Today」、「TODAY」すべて同じと見なします。

todayを評価するだけであれば、単純にifを使った方が簡単なのですが...、このプログラムは、今後、todayだけでなく、yesterday、lastweekなどにも対応しなければなりません。これからのプログラム拡張に備えて、多くのオプションに対応するためにswitch構文を使用します。

今日のファイルを表示

ここまでのプログラムを完成させます。今のところ、today以外のオプションパラメータは使用できません。

1:#ファイル情報一覧プログラム Ver.0.1 2:#オプション 3:# today 4: 5:#「今日」の開始時間と終了時間を算出 6:function TodayPeriod 7:{ 8: $date1 = Get-Date -Hour 0 -Minute 0 -Second 0 9: $date1 10: $date1.AddDays(1) 11:} 12: 13:# $period 開始時間と終了時間を保持する配列変数 14:$helpmessage = $true # ヘルプを表示するかどうかのフラグ 15: 16:#オプションを確認 17:for ($i = 0; $i -lt $args.length; $i++) 18:{ 19: switch($args[$i]) 20: { 21: "today" { # 今日のファイル一覧を表示 22: $helpmessage = $false 23: $period = TodayPeriod 24: } 25: default { 26: # 何もしません 27: } 28: } 29:} 30: 31:#ヘルプを表示するか、ファイル一覧を実行 32:if ($helpmessage) 33:{ 34: Write-Output "Get-FileInformation Ver.0.1 - ファイル一覧コマンド" 35: Write-Output "" 36: Write-Output "使用方法" 37: Write-Output "Get-FileInformation <オプション>" 38: Write-Output "オプション一覧" 39: Write-Output "today - 今日のファイルを表示。" 40:} else { 41: Get-ChildItem -Recurse | ` 42: Where-Object ` 43: { ($_.LastWriteTime -ge $period[0]) -and ($_.LastWriteTime -lt $period[1]) } 44:}

※ 上記のプログラムに関しては、掲載当初、43行目の「$period[0]」と「$period[1]」を、それぞれ「$time[0]」「$time[1]」と表記しておりましたが、誤りでしたので修正させていただきました。ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げます。