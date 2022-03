Windows 10でWSLを使っていたら、パッケージマネージャーaptコマンドが失敗することがあった。しかし、同じコマンドを繰り返すとうまくいく。結論からいうと、DNSの応答が遅く、そのためにインターネット側のリポジトリとの接続が正しくできなくなったためだった。症状は、Windows 10マシンで発生したが、筆者宅のマシンでは、発生するものとそうでないものがある。Windows 10固有の問題というわけでもなさそうだ。

最初は、単にインターネットが遅いのかと速度を測定してみることにした。これには、“speednet-cli”をつかってみた。Win32側などGUIが使える環境なら、WebブラウザでSpeedtest.netを開けばいい。実際に比較してみたところ、1~2割程度の差しかなく、遅いと感じるほどの差はなかった。

次にnslookupの速度を測ってみた。それには、bashのtimeコマンドを使った。具体的には

time nslookup mynavi.jp

などのようにする。Win32側であれば、PowerShellから

Measure-Command { nslookup.exe mynavi.jp }

とすることでコマンドの実行時間を測定できる。

やってみると、nslookupの実行に10秒以上かかっている。なにかおかしな感じがするので、nslookupをデバッグモードで起動する(Win32のnslookup.exeもオプションは同じ)。

nslookup -debug mynavi.jp

そうすると、どうもDNSサーバーとなっているWin32側からの応答が遅く、タイムアウトしている(写真01)。試しにnslookupでGoogleのDNSサーバーを指定してみるととたんに速くなる。また、DNSのアクセスは、Win32側では特に問題は発生していない。

Linuxでは、DNSサーバーを/etc/resolv.confで指定する。標準ではWSL2で自動設定されたものになっている。これを書き換えればいいのだが、ディストリビューションの起動時に毎回、強制的にこのファイルを最新のもので書き換えている(IPアドレス割り当てが変更されることがあるため)。まずは、WSL2ディストリビューションの設定を変更する必要がある。わかりにくいが、/etc/resolv.confの冒頭の注釈に記載がある。

まずは、/etc/wsl.confファイルに以下の記述を追加する(wsl.confは、なければ作る)。

[network] generateResolvConf = false

次に、/etc/resolv.confを以下のように書き換える。

nameserver 8.8.8.8

これで、WSL2によるresolv.confの自動設定が禁止され、書き換えたresolv.confが常に使われるようになる。なお、8.8.8.8は、Googleの運営するDNSサーバーである。応答が早ければもちろん、他のDNSサーバーでもかまわない。

DNSサーバーが遅いと、アクセス前の名前解決に時間がかかるようになる。このため、ネットワークが遅くなったように感じることがある。WSLに限らず、汎用的に利用できる手法である。覚えておいて損はない。自宅などルーターの設定変更ができるなら、ルーターのDHCPサーバーの設定で通知するDNSサーバーアドレスを変更するのが最も簡単だ。なお、Chromebookでは、DHCPでIPアドレスを指定しながら、DNSサーバーをGoogleのものにするという設定が可能だ。

