世界最初の商用マイクロプロセッサであるインテルの4004とはどういうシステムだったのか？ 今回は、その解説をハードウェア面から行う。なお、4004の開発のきっかけなどに関しては、過去記事「窓辺の小石(248) DENTAKU」を参照していただきたい。

4004は、1971年に発表され、PチャネルシリコンゲートMOS FET（metal-oxide-semiconductor field-effect transistor）技術で、回路が作られている。プロセスルール（最小加工寸法などを定義したもの）は、10マイクロメートル（0.01ミリ）である。3ミリ × 4ミリのダイ上に2 300個のトランジスタ（FET）を集積してある。これを16ピンDIP（Dual in-line package）に納めてある。

4004は、専用のROM、RAMチップなどと合わせて、MCS-4と呼ばれる「ファミリ」を形成している。初期段階で用意されたのは、

4001 256×8 bitマスクROM+4 bit入出力ポート

4002 320 bit専用RAM+4 bit 出力ポート

4003 10 bit シフトレジスタ

4004 4 bit CPU

の4つである（図01）。

図01: MCS-4は、CPU 4004とControl Memory（専用ROM）4001、Data Storage（専用RAM） 4002と、I/O EXPANDER（シフトレジスタ） 4003から構成される。最小構成は、4004と4001の組み合わせである

(Intel MSC-4 Pocket Card（1973）から引用)

4004のクロック周波数は、最大750 kHz（データシートからの計算値は741 kHz）である。インテルのデータシートなどによれば、最短命令実行時間は10.8マイクロ秒（8クロック）であり、8桁の10進数の加算を850マイクロ秒で実行できるという。このときの1桁は4 bitで、4004は10進補正命令を持ち、BCD（Binary-Coded Decimal、2進化10進数）演算が行えた。

図02は、4004のブロックダイアグラムである。内部には、16個の4 bit汎用レジスタ、演算が可能なACCUMULATORや3段のスタック、プログラムカウンタなどを持つ。なお、4004のソフトウェア面（アーキテクチャ）に関しては、次回解説する予定である。

図02: 4004のブロックダイアグラム。Accumelatorや汎用レジスタ（図中Index Registor）などが4 bit幅だが、Index Registorは、偶数、奇数番号を組み合わせたレジスタペアで8bitを表現できる。また、プログラムカウンタ、スタックは12 bitになっている

(Intel Data Sheet 4004 SINGLE CHIP 4-BIT P-CHANNEL MICROPROCESSOR（1971）から引用)

ROMとRAMは、別空間（異なる命令でアクセス）するようになっており、ROMは最大4096バイト（12 bitアドレス。4001を最大16個）まで接続できる。RAM（4002）は、最大640バイトまで接続可能で、4002を最大16個まで接続できる。なお、最小構成は4004と4001（ROM）でRAMは必ずしも必要ない。

なお、当時の技術から、ROMは、製造時に中身が決まってしまうマスクROMである。4001では、製造時に入出力ポートを、入力、出力のどちらで使うのかを指定し、あとから変更することはできない。

