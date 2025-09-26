前回は、アンドロイドのタブレットが、Windowsの代わりに使えるかどうかを調べた。そのため、7インチ、10インチのアンドロイドタブレットを購入した。今回は、アンドロイドの使い方の範囲で、タブレットを調べてみる。

購入したのは、以下の2機種。

・10インチ Lenovo Tab B11

・8インチ ALPHAWOLF Apad 1

スペックを（表01）に示す。どちらの機種も、購入後のアップデートで、Android 15がインストールされた。LTEを装備し、モバイルネットワークへの接続が可能だ。国内で販売されている機種で、技適など必要な規制を持つ。

10インチの方が少しスペックが低い（プロセッサが前世代）なのは、発売が昨年で、8インチは、今年発売の製品だからだ。予算の関係で、こうなったが、プロセッサ性能の差はそれほど大きく感じなかった。たとえば、電子書籍（Kindle）の表示では違いが感じられなかった。

結論からいうと、外出時に、電車の中などで立ったまま電子書籍を読むような場合には、8インチが最適だが、席に座って、膝にタブレットを置くなどして閲覧するなら、どちらも大きな差を感じなかった。

国内メーカーの直販サイトから購入するなら問題はないが、オンライン通販サイトから購入する場合、チェックしておく項目がいくつかある。

1つは技適などの日本の規制にパスしていることだ。日本語表示されているとはいえ、海外向けのオンライン通販サイトなどでは、こうした規制を考慮せずに販売が行われていることが少なくない。また、技適の問題などを無視して、安価な製品を紹介するようなサイトもある。日本の情報サイトだからといって、技適の保障まではしてくれない。このあたりは個人で確認する必要がある。きちんとした業者であれば、技適のあることを製品情報として表示しているはずだ。

もう1つは、GMS認証だ。アンドロイドは、オープンソースで提供されているため、誰でも移植することが可能だ。GMSとは「Google Mobile Services」の略で、Googleの提供するアプリやAPIなどがテストをパスしてGoogleから「認証」されたことを意味する。これにより、プレイストアへのアクセスなどが可能になる。

アンドロイドタブレットには、コストを下げるため、GMS認証を取らずにオープンソースからAndroidを移植したものがある。こうした機種は、GMS認証を取得しておらず、通販サイトの表記でもGMS認証を表示することができない。あからさまに「当機はGMS認証を取得しておりません」と書くこともないため、商品説明などを検索してGMS認証の有無を確認する必要がある。少なくともGMS認証に関して何も表記がなければ、認証を取得していない可能性が高い。

10インチで、Lenovo Tab B11を選んだのは、WWAN（LTE）を装備している割に安価だったこと、ペンが付属している点が決め手になった。購入時には、Android 13だったが、アップデートでAndroid 15が導入された。

8インチの機種の決め手は、WWANを装備して1万円台という価格だった。スペックも悪くないため、この機種にした。

今回のタイトルネタは、1969年の映画「The Italian Job」（邦題ミニミニ大作戦）である。2003年にリメイクされたが、オリジナルを超えることはできなかった。見どころはイギリスのミニとイタリア警察のパトカーアルファロメオのカーチェイスだが、結末でタイトルの意味を理解することになる。