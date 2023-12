図01: Windowsは、毎日(Daily)ビルドされるCanary、OSG、Microsoft、Fast、Slowリングのイメージ。各リングは、ビルドを評価するが、一定基準を満たさないと外側のリングにビルドを出さない。CPUやOSの「保護リング」のイメージなどから発想されたと考えられる

(Microsoft Windows Insider Blog “We’re rolling out our first new build to the Windows Insider Program”から引用)