ARCADE1UPの改造、今回はサウンド周りです。ARCADE1UPのギャラガは音量がOFF・小・大の3段階しか選べず、かなり大雑把。横からプレイを見ている間ももう少し細かく調整できればいいのにと思いました。音質もイマイチ……。

サウンドの改善手段としては、手っ取り早くサウンドバーを外付けで導入することに。ANIEXのASP-2000(実勢価格:2,200円前後)です。この製品を選んだ理由は、ARCADE1UPの天板の幅にぴったり収まる絶妙なサイズであること。さらに、ヘッドホン端子も備えていて、夜中でも心置きなくプレイできるようになるはず……とのことでした。

正直、ジョイスティックレバーとボタンのガチャガチャ音も、夜中なら「すぐに止めなさい」と注意するレベルでうるさいのですが、ここではあえて言わないことにします……。

このサウンドバーはUSBバスパワーで動作するので、手元にあったUSB給電機能付きの電源タップを使いました。ARCADE1UPの本体内部はスッカスカなので、大きめの電源タップも余裕で入ります。ARCADE1UPの裏ぶたを閉めれば、本体からは電源コードが1本だけ出ているように見えるはず。

次は配線です。ARCADE1UPの内蔵スピーカーから音声入力を外して、外部音声出力できるようにします。汎用的な3.5mmミニジャック端子に付け替えました。

あとは、追加した3,5mmミニジャック端子(メス)に、サウンドバー側の3,5mmミニジャック端子(オス)を接続すれば終了。コンパネに配置されたモノラルスピーカーに代わって、ARCADE1UP天面に取り付けたサウンドバーから音が出るようになりました。

音質は格段に向上し、ボリュームをリニアに変えて好みの音量でプレイできます。正直、私としては時間をかけた操作系のカスタマイズより、サウンドバー増設のほうをかなり気に入りました。

しかし夫としてはまだ満足していない様子。中~高音域はとてもよくなったけど低音が弱めなのでもう少し出てほしいと。また、ヘッドホン端子が右側なのも改善点とのこと。イヤホンは問題ないけれど、有線ヘッドホンのケーブルは左イヤーカップにつながっているのが標準的。プレイ中にヘッドホンケーブルがジャマにならないようにするには、ケーブルを背中に回す必要があるそうです(3.5mmミニジャックの延長ケーブルを使うと手軽に解決できます)。人のこだわりというのは聞くまではわからないものですね。

さて、ARCADE1UP「ギャラガ」の改造はここで一区切り。私的にはかなり手を加えたと感じていたのですが、夫的には「これは序章」だそう。ギャラクシアンとギャラガを堪能したのちは、パソコンや各種ゲーム機を接続できる汎用筐体へとさらに深めていく予定とのこと。ええ、わかってましたよ私は。だって買い集めた部品の一割(?)も使っていないんですから……。

誰かのためのゲームトリビア:その3

2つのオーディオ機器をつなぐときに注意したい、抵抗値(インピーダンス)。

アナログの音声信号をオーディオ機器間で送受信するとき、気を配っておきたいのがインピーダンスです。インピーダンスの単位はΩ(オーム)で、出力を示すW(ワット)とともに表記されます。簡単にいうと、電流の流れやすさです。出力機器では出力できる音声信号の大きさを知る目安、入力機器では入力できる音声信号の大きさを知る目安と考えればよいでしょう。出力機器と入力機器の間でインピーダンスに大きな差があると、以下のような影響が出ることがあります。

■入力側の機器でインピーダンスが極端に高い場合

一部のヘッドホンは、数百Ωという大きなインピーダンスを持っています。このような機器だと、出力側のボリュームを最大にしても、入力機器を駆動させるパワーが不足して音量が十分に上がらない可能性があります。

■出力側の機器でインピーダンスが極端に高い場合

入力機器に対して、許容範囲以上の強い電流が流れ込む可能性があり、スピーカーを破損させたり、電気回路の故障を招いたりすることがあります。

こうした理由から、入力側には出力側と同じかそれ以上のインピーダンス値を持った機器を接続すること(ロー出しハイ受け)が基本です。

今回のARCADE1UP改造でのケースをスピーカー仕様から見てみましょう。標準のスピーカーは8Ω5W。増設したサウンドバーは4Ω5W(2.5W+2.5W)です。アンプを内蔵するサウンドバーは、ライン出力といった低い信号レベルの入力を想定していることがわかります。ここだけ見ると、インピーダンスのマッチングが取れない可能性も考えられます。

次に、基板上のオーディオアンプの型番から仕様を調べて、出力インピーダンス値を明らかにしてみます。ARCADE1UPのギャラガ基板を見ると、Shenzhen Nsiway Tech製の「NS4165」というモノラルオーディオアンプが搭載されていました。

メーカーのサイトからデータシートをダウンロードして詳細仕様を確認します。すると、NS4165は4Ω時に3.2W、2Ω時に5Wの最大出力と記載されていました。アンプの仕様から見ると、8Ω5Wの標準スピーカーから、4Ω5Wのサウンドバーに取り替えても、インピーダンスのマッチングには問題ありません。

ARCADE1UPは改造によって保証がなくなります。改造は自己責任において行ってください。

(C)TAITO CORPORATION 1978,2018 ALL RIGHTS RESERVED.

GALAGA(TM)&(C)1981 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

GALAXIAN(TM)&(C)1979 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.