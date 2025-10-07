DLsite、「みんなの銀行決済」での支払いにも対応へ

エイシスは10月6日、同社が提供するデジタルコンテンツ販売プラットフォーム「DLsite」における支払い方法において「みんなの銀行決済」に対応した。みんなの銀行決済に対応したことを記念して90%オフクーポンの配布やポイント5%還元などのキャンペーンも行われている。

エイシスの親会社であるviviONが「みんなの銀行 viviON支店」を開設したことで、DLsiteでも決済手段として使えるようになったという内容。デジタルバンクである「みんなの銀行」の口座と「viviON ID」を連携することで利用できるようになっている。対応を記念して、口座を連携することで90%オフクーポンを配布するほか、みんなの銀行決済の利用で90%オフクーポンをもう1枚配布。期間中viviONポイントを何回でも5％還元する。詳細は特設ページ（外部サイト）まで。