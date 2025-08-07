ディリゲントは、ジャンル特化型のソフト音源／サウンドライブラリーを展開するブランド・Pro Audio Elements製品の取り扱いを開始した。第一弾として、ソフトウェア音源「Oxygen Bass」など4製品をラインナップしている。

次世代型ベース音源プラグイン「Oxygen Bass」は、Waioとの共同開発によるもので、15種類のプリセットと10種類のMIDIパターンを収録している。Click機能、高精度波形表示を搭載し、低レイテンシー仕様となっている。価格は7,700円。

プロ仕様のキック音源「Hydrogen Kick」は、高精度な音設計により、深くパワフルなキックを瞬時に生成する。Amplitude／Unclickコントロールを搭載し、「Oxygen Bass」と併用することで理想的なリズムセクションを構築できる。価格は5,500円。

「Oxygen Bass」と「Hydrogen Kick」をバンドルした「H₂O」は、両製品のプリセット／MIDIを統合収録。音楽制作に必要なリズムの核をこの1パッケージで賄える。価格は11,000円。

「perCalcium Drum Loops」は、サイトランス／ハードテクノなどに特化したドラムループ集。BPM142/145に対応した全60種のWAVループを収録し、DAWにドラッグ＆ドロップするだけですぐに利用できる。価格は3,300円。