PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2025年1月21日からの提供を予定する。

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』(PS5/PS4)

『龍が如く7外伝 名を消した男』(PS5/PS4)

『Atlas Fallen: Reign of Sand』(PS5)

『SDガンダム バトルアライアンス』(PS5/PS4)

『Sayonara Wild Hearts』(PS4)

『アノー:ミューテーショネム』(PS5/PS4)

『Orcs Must Die!3』(PS5/PS4)

『Citizen Sleeper』(PS5/PS4)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『BIOHAZARD Director’s Cut』(PS)

『Indiana Jones and the Staff of Kings』(PS2)