睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』を提供するポケモンは、睡眠リズムが乱れがちな年末年始の期間に着目し、日本国内のユーザーデータを分析。結果、2023年(『Pokémon Sleep』のリリース日である2023年7月20日から2023年12月31日までの期間)のうち、大晦日(12月31日)の日本ユーザーの平均就寝時刻は23時47分で、通常より約45分も遅くなっていることが判明した。これは、2023年内で2番目に遅い就寝時刻だという。

なお、大晦日の平均睡眠時間(最初に深い睡眠「ぐっすり」に入った時刻から、最後に浅い睡眠に移った、つまり「ぐっすり」から「うとうと」に移った時刻まで)は、6時間43分と、2024年のデータと並べても2番目に短い睡眠時間を記録。この数字は、同期間の平均睡眠時間7時間1分と比較して、約20分短い。

また、2024年12月27日21時からは、『Pokémon Sleep』と気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」がコラボして、「最強眠気到来」を紐解く特番を実施。『Pokémon Sleep』でも、三が日はカビゴンのねむけパワーが高まり、よりたくさんのポケモンたちと出会うチャンスになる。すべてのフィールドで、ねむけパワーが2025年1月1日4時から2025年1月2日3時59分は通常の3倍、2025年1月2日4時から1月4日3時59分までは通常の1.5倍になる。

さらに、インゲームイベント「ニューイヤー2025」キャンペーンを開催。2週間続くこのキャンペーンは、2024年に『Pokémon Sleep』で登場したポケモンたちがピックアップされる。「イベント交換所」が解放され、「ドリームコイン」で様々などうぐと交換できるようにもなる。

1週目 / 2週目で、それぞれ異なるボーナスやピックアップを予定。キャンペーン2週目には「アメウッウロボ」が使用できるようになる。

【公式】日本列島に最強眠気が到来!? |『Pokémon Sleep』

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。