「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる2024年12月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

12月の「フリープレイ」は、『It Takes Two』『Aliens: Dark Descent』『Temtem』の3タイトル。提供期間は2024年12月3日から2025年1月6日まで。

『It Takes Two』

『Aliens: Dark Descent』

『Temtem』

さらに、PlayStation 30周年記念企画として、PlayStation Plus プレミアム加入者向けに、12月3日より配信されるスリリングなSFアクションアドベンチャー『Warhammer 40,000: Space Marine 2』本編のトライアル版を提供するほか、12月10日より、PlayStation Plus プレミアムを対象としたサービス「クラシックスカタログ」に、PlayStation 30周年を記念した3作品『怪盗スライ・クーパー2』および『Sly 3:Honor Among Thieves』、『ジャック×ダクスター旧世界の遺産 』がトロフィー付きで登場する。

12月6日から12月8日には、PlayStation Plus未加入でもオンラインマルチプレイを楽しめる「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」を開催。同期間中には、『EA SPORTS FC 25』『NBA 2K25』『鉄拳8』などのタイトルを対象としたPS5のeスポーツトーナメントを開催する。

そのほか、12月3日から12月9日(太平洋時間)の期間中、PlayStation Plus加入者限定でSony Pictures Coreで配信中の映画トップ100作品を30%オフで提供予定だ。