PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「BLACK FRIDAY」セールが開催中だ。期間は2024年12月2日まで。

「BLACK FRIDAY」セールでは、『メタファー:リファンタジオ PS4 & PS5』を25%オフの7,408円で、『Palworld / パルワールド』を25%オフの2,550円で、『聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 & PS5』を25%オフの6,583円で、『SILENT HILL 2 デラックスエディション』を20%オフの7,832円で『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を30%オフの6,914円で、『アストロボット』を14%オフの6,862円で、『Stellar Blade』を25%オフの6,735円で販売するなど、対象のコンテンツを最大70%オフで提供する。

セール対象アイテムの一例

また、「PlayStation Plus 12ヶ月利用権」を最大30%オフで販売。すでにPS Plusへの加入している場合、「上位プランのアップグレード」を最大30%オフで購入できる。

新規加入者対象の「PlayStation Plus 12ヶ月利用権」の購入はPlayStation Plus エッセンシャルが20%オフ、エクストラが25%オフ、プレミアムが30%オフ。エッセンシャルからエクストラまたはプレミアムのアップグレードが25%オフ、PlayStation Plus エクストラからプレミアムへのアップグレードが30%オフだ。