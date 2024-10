コナミデジタルエンタテインメント(KONAMI)は、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』(プロスピA)において、KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手が出演する『プロスピA』新CMを2024年10月24日から放映する。また、同日からは大谷翔平選手が登場する「2024OBセレクションSP」を開始する。

大谷翔平選手が出演する『プロスピA』新CMは、「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」の名シーンや大谷選手を360度から余すことなく撮影した映像をふんだんに使用。さらに、当時を振り返る貴重なインタビューや、監督の演技指導を受ける大谷翔平選手を記録したメイキング映像も公開した。

大谷翔平選手 登場記念『プロ野球スピリッツA』CMメイキング&インタビュー

大谷翔平選手がプロスピAに登場!新CM「野球が日本を元気にする」篇【2023 WORLD BASEBALL CLASSIC】

大谷翔平選手がプロスピAに登場!新CM「頂点へ」篇【2023 WORLD BASEBALL CLASSIC】

「2024OBセレクションSP」では、「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」の大谷翔平選手が新能力となって登場。期間中には、『プロスピA』へログインしたプレーヤー全員に「Aランク OB選択契約書(ワールドチャレンジャー)」が配布され、「大谷翔平(投手)」「大谷翔平(野手)」を含むワールドチャレンジャー選手を1名選択して獲得できる。

また、YouTubeチャンネル「パワプロ・プロスピ公式」では、「新・大谷翔平登場 規格外の二刀流を体感しよう」を公開中。大谷翔平選手の新能力値を先行公開しているほか、本人からの独自コメント、侍ジャパンのチームメイトからのメッセージなどを紹介している。

「一般社団法人日本野球機構承認」

Konami Digital Entertainment/WBCI ⓒ2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます

Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

ⓒKonami Digital Entertainment