『Horizon Zero Dawn Remastered』が10月31日に発売される。2024年9月25日7時から放送されたPlayStationの動画配信番組「State of Play」で発表された。

『Horizon Zero Dawn Remastered』は、2017年に発売された『Horizon Zero Dawn』のリマスター版。拡張コンテンツ「凍てついた大地」も含まれる。

10時間以上にわたって再録された会話、モーキャップ、大幅に改良されたグラフィックなどでアップグレード。キャラクターモデルやレンダリングも現世代に合わせて進化したという。PS5のTempest 3Dオーディオ技術やDualSense ワイヤレスコントローラーに対応したほか、「PlayStation 5 Pro」をネイティブサポートする。

WindowsのPC版(プレイにはPlayStation Networkのアカウントが必要)には、トロフィーに対応したPlayStationオーバーレイが含まれおり、ウルトラワイド解像度、NVIDIA DLSS 3、フレーム生成技術を持つAMD FSR 3.1など、独自の最新技術が備わっている。

米ドルの参考価格は$49.99。なお、価格は国によって異なる場合がある。また、『Horizon Zero Dawn』(PlayStation 4、PC)か『Horizon Zero Dawn Complete Edition』(PS4、PS5、PC)を持っている場合、PS5 や PC(SteamまたはEpic Game Store経由)から$9.99で、ダウンロード版『Horizon Zero Dawn Remastered』にアップグレード可能。PlayStationの「Play At Home」イニシアチブでこのゲームをライブラリに追加したユーザーも含まれる。PlayStation Plus経由での利用はアップグレードの対象外だ。