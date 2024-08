『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』のサービス開始日が10月30日に決定した。8月19日からApp StoreとGoogle Playで事前登録を開始する。ハワイで実施されたポケモンバトルの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024(PWCS2024)」で発表された。

『Pokémon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードを手軽にコレクションできるアプリ。拡張パックを毎日2パック無料で開封することができ、過去の懐かしいイラストから、アプリでしか登場しない完全新規のカードまで、さらに広がったポケモンカードのコレクション体験を楽しむことができる。

また、来年以降のポケモンバトルの世界大会の開催地も発表された。「ポケモンWCS2025」はアメリカ・アナハイム、「ポケモンWCS2026」はアメリカ・サンフランシスコで開催される。

