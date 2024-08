NTTドコモが、8月14日に発表された「Google Pixel」シリーズ新製品の発売日や価格をアナウンスしている。まず8月22日に「Google Pixel 9」「Google Pixel 9 Pro XL」を発売し、「Google Pixel 9 Pro」「Google Pixel 9 Pro Fold」「Google Pixel Watch 3」は9月上旬以降に、「Google Pixel Buds Pro 2」は9月26日に発売する。

Google Pixel 9

「Google Pixel 9」は、128GB/256GBの2モデル展開。128GBモデルはPeony/Wintergreen/Porcelain/Obsidianの4色、256GBモデルはドコモオンラインショップのみの取り扱いでカラーはObsidianのみとなる。

128GBモデルの販売価格は148,060円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回2,596円+2,592円×22回+24回目88,440円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は59,620円となる。

256GBモデルの販売価格は167,090円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回3,894円+3,878円×22回+24回目77,880円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は89,210円となる。

Google Pixel 9 Pro XL

「Google Pixel 9 Pro XL」はワンモデル展開で、カラーもObsidianのみを設定。取り扱いはドコモオンラインショップのみで店頭取り扱いは行われない。

販売価格は227,700円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回6,358円+6,341円×22回+24回目81,840円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は145,860円となる。

Google Pixel 9 Pro

「Google Pixel 9 Pro」は128GB/256GB/512GBの3モデル。店頭販売が行われるのは256GBモデルのみで、128GBモデルと512GBモデルはオンラインショップのみでの取り扱い。カラーは、128GBモデル/256GBモデルがPorcelain/Obsidianの2色、512GBモデルがObsidianのみ。

128GBモデルの販売価格は185,350円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回4,444円+4,443円×22回+24回目83,160円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は102,190円となる。

256GBモデルの販売価格は202,730円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回5,214円+5,198円×22回+24回目83,160円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は119,570円となる。

512GBモデルの販売価格は225,940円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回6,270円+6,265円×22回+24回目81,840円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は144,100円となる。

Google Pixel 9 Pro Fold

横開き式折りたたみタイプの「Google Pixel 9 Pro Fold」は、256GB/512GBの2モデルが用意される。カラーは両モデルともObsidianのみで、512GBモデルはオンラインショップのみの取り扱いとなる。

256GBモデルの販売価格は294,800円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回6,908円+6,906円×22回+24回目135,960円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は158,840円となる。

512GBモデルの販売価格は317,570円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回7,502円+7,494円×22回+24回目145,200円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は172,370円となる。

Google Pixel Watch3

「Google Pixel Watch3」は、45mm/41mmの2サイズで、アルミケースとバンドのカラーの組み合わせでカラーバリエーションが設定される。

45mmサイズはPosished Silverケース/Porcelainバンド、Matte Hazelケース/Hazelバンド、Matte Blackケース/Obsidianバンドの3パターンが設定される。いずれも価格は82,280円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回2,332円+2,314円×22回+24回目29,040円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は53,240円となる。

41mmサイズはPosished Silverケース/Porcelainバンド、Posished Silverケース/Rose Quartzバンド、Chambagne Goldケース/Hazelバンド、Matte Blackケース/Obsidianバンドの3パターンが設定される。いずれも価格は73,480円。いつでもカエドキプログラム利用時の支払額は、初回2,112円+2,104円×22回+24回目25,080円で、購入から23カ月目に端末を返却した場合の実質負担額は48,480円となる。

Google Pixel Buds Pro2

「Google Pixel Buds Pro2」は、Porcelain/Hazel/Wintergreen/Peonyの4色。価格はいずも36,800円。

購入キャンペーン

「Google Pixel 9」シリーズスマートフォンの発売にあたり、2つのキャンペーンが開催される。

ひとつめのキャンペーンは、期間中に対象スマートフォンを購入すると、指定のWebサービスを無料で利用できるというもの。「Google Pixel 9」を購入の場合は「YouTube Premium」を3カ月間、「Google One プレミアム 2TBプラン」「FitBit Premium」を6カ月間、無料で利用できる。「Google Pixel 9 Pro」「Google Pixel 9 Pro XL」「Google Pixel 9 Pro Fold」を購入の場合は、「Google One プレミアム 2TBプラン」の代わりに「Google One AIプレミアム 2TBプラン」が6カ月間無料で利用できる。

もうひとつのキャンペーンは、期間中に対象商品を購入すると、dポイントがもらえるというもの。プレゼントされるポイントは、「Google Pixel 9」「Google Pixel 9 Pro」「Google Pixel 9 Pro XL」を購入の場合は10,000ポイント、「Google Pixel 9 Pro Fold」を購入の場合は30,000ポイント。対象期間の終了日は未定。