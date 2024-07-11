PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

  • PS Plusゲームカタログ

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年7月16日からの提供を予定する。

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』（PS5/PS4）
『Remnant II – Standard Edition』（PS5）
『ノーモア★ヒーローズ3』（PS5/PS4）
『Pathfinder:Wrath of the Righteous』（PS5/PS4）
『Travis Strikes Again:No More Heroes Complete Edition』（PS4）
『DEADCRAFT』（PS4）
『STEEP』（PS4）※PlayStation Plusの再配信タイトル

  • PS Plusゲームカタログ

    『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

  • PS Plusゲームカタログ

    『Remnant II – Standard Edition』

  • PS Plusゲームカタログ

    『ノーモア★ヒーローズ3』

「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『Summoner』（PS2）
『ラチェット＆クランク5 激突！ドデカ銀河のミリミリ軍団』（PSP）
『ジャンヌ・ダルク』（PSP）

  • PS Plusゲームカタログ

    『Summoner』

  • PS Plusゲームカタログ

    『ラチェット＆クランク5 激突！ドデカ銀河のミリミリ軍団』

  • PS Plusゲームカタログ

    『ジャンヌ・ダルク』

また、プレミアムプランを対象として、「PlayStation VR2（PS VR2）」のラインアップに『Job Simulator』が追加される。

  • PS Plusゲームカタログ

    『Job Simulator』