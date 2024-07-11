PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。
新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年7月16日からの提供を予定する。
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』（PS5/PS4）
『Remnant II – Standard Edition』（PS5）
『ノーモア★ヒーローズ3』（PS5/PS4）
『Pathfinder:Wrath of the Righteous』（PS5/PS4）
『Travis Strikes Again:No More Heroes Complete Edition』（PS4）
『DEADCRAFT』（PS4）
『STEEP』（PS4）※PlayStation Plusの再配信タイトル
「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。
『Summoner』（PS2）
『ラチェット＆クランク5 激突！ドデカ銀河のミリミリ軍団』（PSP）
『ジャンヌ・ダルク』（PSP）
また、プレミアムプランを対象として、「PlayStation VR2（PS VR2）」のラインアップに『Job Simulator』が追加される。
【#PSPlus】2024年7月提供コンテンツ情報！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) July 11, 2024
7月16日（火）よりゲームカタログに『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』『Remnant II』『ノーモア★ヒーローズ3』などが登場！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/ScXE2bwBeN pic.twitter.com/TwQCnYpYnE