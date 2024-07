PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年7月16日からの提供を予定する。

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』(PS5/PS4)

『Remnant II – Standard Edition』(PS5)

『ノーモア★ヒーローズ3』(PS5/PS4)

『Pathfinder:Wrath of the Righteous』(PS5/PS4)

『Travis Strikes Again:No More Heroes Complete Edition』(PS4)

『DEADCRAFT』(PS4)

『STEEP』(PS4)※PlayStation Plusの再配信タイトル



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『Summoner』(PS2)

『ラチェット&クランク5 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団』(PSP)

『ジャンヌ・ダルク』(PSP)



また、プレミアムプランを対象として、「PlayStation VR2(PS VR2)」のラインアップに『Job Simulator』が追加される。