ロジクールは5月28日、GIGAスクール向けに提供しているiPad用キーボード一体型ケース「RUGGED COMBO シリーズ」の延長保証モデルを発売した。7月中旬より教育チャネル販売代理店限定で販売される。

iPad 第7世代、第8世代、第9世代用の「RUGGED COMBO 3 for iPad」(型番:iK1054BB-EX5)と、iPad 第10世代用の「RUGGED COMBO 4 for iPad」(型番:iK1061BB-EX5)の2つのモデルが用意され、直販オンラインストア価格は「RUGGED COMBO 3 for iPad」が24,530円、「RUGGED COMBO 4 for iPad」が29,040円。

RUGGED COMBO 3 for iPad

同シリーズは、教育現場での使用を想定したiPad用キーボード一体型ケース。衝撃吸収素材によりミリタリーグレードもしくはMIL規格に準拠した落下保護基準をクリアしている。

RUGGED COMBO 4 for iPad

日本語配列キーボードの表面をメンブレンシールで覆い、土や砂ぼこり、水濡れ、泥にも耐えられる防塵・防水設計。Smart Connector対応でキーボードは磁気で装着でき、Bluetoothペアリングや充電は不要。

日本語配列キーボード

本体サイズおよび重さは、iPad 第7世代、第8世代、第9世代用の「RUGGED COMBO 3 for iPad」がW189×D23.8×H260mm、重さ602g。iPad 第10世代用の「RUGGED COMBO 4 for iPad」がW256×195×20mm、重さ570g。キーレイアウトは日本語レイアウト、電力供給はSmart Connector を介してiPadから。