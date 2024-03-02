アーキサイトは2月29日、ノマドワーカー向けガジェットブランド「MOBO」にて、macOSモードや、NumLock連動／非連動モードを切替られるテンキーパッド「MOBO TenkeyPad2 Wired」と「MOBO TenkeyPad2 Duo」を発売した。どちらもブラックとホワイトの2色展開。価格はオープンで、店頭予想価格はWiredが2,680円前後、Duoが4,380円前後。

MOBO TenkeyPad2 Duo（ブラック）使用イメージ

「MOBO TenkeyPad2 Wired」はUSB有線接続、「MOBO TenkeyPad2 Duo」はUSB有線接続とBluetooth接続に対応したテンキー製品。macOSに最適化したキーマッピングで動作する「macOSモード」を搭載し、本体底面のスイッチで切替可能。

本体底面のスイッチでmacOSモードに切替可能

Windows PCで使用する際は、底面の物理スイッチからNumLock連動モード／非連動モードも切り替えられる。なお、NumLock非連動モードでは、テンキー側のNumLockキーのON／OFFと、PC（Windows）側のNumLock機能のON／OFFが連動しないように対策済みとのことだ。

そのほか、音量アップ／ダウン、メディアプレイヤー再生などを行うマルチメディアキー、ノートPCの画面輝度調整、検索などのショートカットといったホットキー操作に特化した「Fnキーロック」モードも用意した。

両モデル共通でキー数は22、キーピッチは19mm。本体サイズは90×132×9.1～18mm。対応OSはWindows11、Windows10、macOS。

上段：MOBO TenkeyPad2 Wired、下段：MOBO TenkeyPad2 Duo

「MOBO TenkeyPad2 Wired」の重さは約86g（ケーブル含む）。ケーブル長は約80cm（コネクタ含まず）。USBコネクタタイプはUSB-A。

「MOBO TenkeyPad2 Duo」の重さは約72g（本体のみ）。Bluetooth規格はBluetooth 5.1、対応プロファイルはHID、USBポートタイプはUSB-C。電源はUSB接続時がUSBバスパワー、Bluetooth接続時がアルカリ単4電池×1本。付属品はUSB（C to A）ケーブル（約45cm）、試供用単4形乾電池。

MOBO TenkeyPad 2 Wired 紹介動画