Razerは、70製品以上が対象の「Razer Black Friday '23」を、国内正規流通代理店MSYを通じて、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップなどで開催する。期間は2023年11月22日から同年12月12日まで。
「Razer Black Friday '23」では、ワイヤレスゲーミングマウス「Razer Viper V2 Pro」を20％オフの17,420円で、「Razer Basilisk V3 Pro」を23％オフの19,980円で、有線ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 Pro」を20％オフの29,570円で、インイヤーモニター「Razer Moray」を16％オフの18,480円で提供するなど、対象の製品を割引価格で販売する。
／— R Λ Z Ξ R 🇯🇵 (@RazerJP) November 17, 2023
Razer の人気製品 70製品以上が特別価格に 🙌
＼
2023年11月22日(水)より、70製品以上を特別価格で販売する「Razer Black Friday '23」を、全国の家電量販店やオンラインショップで開催！
今回は特別価格デビューの製品が盛りだくさん。注目製品は順次ご紹介していきます！お楽しみに🐍 pic.twitter.com/YqJjrl5OB4