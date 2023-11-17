Razerは、70製品以上が対象の「Razer Black Friday '23」を、国内正規流通代理店MSYを通じて、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップなどで開催する。期間は2023年11月22日から同年12月12日まで。

「Razer Black Friday '23」では、ワイヤレスゲーミングマウス「Razer Viper V2 Pro」を20％オフの17,420円で、「Razer Basilisk V3 Pro」を23％オフの19,980円で、有線ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 Pro」を20％オフの29,570円で、インイヤーモニター「Razer Moray」を16％オフの18,480円で提供するなど、対象の製品を割引価格で販売する。