9月22日、「東京ゲームショウ2023(TGS2023)」メインステージスペシャルイベントとして、アパレルブランド「AZUL BY MOUSSY」と複数ゲームタイトルのコラボによる『TGS×AZUL BY MOUSSY Fashion show』が開催された。

『TGS×AZUL BY MOUSSY Fashion show』は、バロックジャパンリミテッドが展開するブランド「AZUL BY MOUSSY」と複数のゲームタイトルがコラボしたファッションアイテムを紹介するイベント。コラボタイトルは『パックマン』『TEKKEN 8』『ボンバーマン』『ストリートファイター6』『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』だ。

『パックマン』は、パーカー、バケットハット、トートバッグをラインアップ。パーカーは、ブランド名の「AZUL」の文字をパックマンのステージとしてデザインした。

『TEKKEN 8』は、タイトルの象徴的キャラクター「KAZUYA」と「JIN」の2種類のグラフィックパーカーを用意する。

『ボンバーマン』は、ステージパーカー、バケットハット、ミニショルダーバッグ。パーカーのステージには「A」「Z」「U」「L」の文字が隠れている。

『ストリートファイター6』は、パーカーとキャップそれぞれ4種類(ルーク、リュウ、春麗、ジュリ)に加え、リュウと春麗が対峙するバックグラフィックパーカーを展開。4種類のパーカーは異なるキャラクターのドット絵とグラフィックがデザインされている。

『NieR:Automata』は、2Bと9Sがドット絵で表現されたグラフィックパーカーだ。

ファッションショーでは、音楽とともにゲームの映像が流れ、派手な光の演出が会場を盛り上げる。そして、山之内すずさん、福岡みなみさん、松本優さん、涼那さん、中村歩加さん、西川裕規さん、遊馬さん、佐久本歩夢さん、みやひなたさん、大輔さんといったモデルが順に登場し、タイトルごとにコラボアパレルを披露。颯爽とランウェイを歩き、観客の視線を奪っていた。

実際にコラボアイテムを着てみて、山之内すずさんは「コラボアイテムのデザインを目立たせるために、ほかをシンプルにするコーディネートがいいかもしれません。私はニコニコ(動画)で育ってきたので、ゲームに関われてうれしいです」と話していた。

