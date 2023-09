room6は、2023年9月21日から9月24日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023」(TGS2023)にインディーゲームレーベル「ヨカゼ」として出展する。

ヨカゼブースでは、以下のタイトルを出展。また、『ヨカゼブック』『オーロラ缶バッジ』などのノベルティを配布する。

【出展タイトル】

1. アンリアルライフ

2. World for Two

3. 幻影AP-空っぽの心臓-

4. ghostpia シーズンワン

5. From_.

6. 果てのマキナ

7. Recolit

8. 狐ト蛙ノ旅 アダシノ島のコトロ鬼

9. OU

10. MINDHACK

11. 地下楼



また、「room6」ブースでは、開発・パブリッシングを担当しているタイトルも展示。『和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE』の試遊台を用意するほか、『ローグウィズデッド』のフルカラー44Pアートブックを配布する。