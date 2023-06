カプコンは、吉田沙保里さんが出演した『ストリートファイター6』の「WEBCM」や「倒し方映像」の撮影の裏側を捉えた「メイキング映像」を公開した。

『ストリートファイター6』霊長類最強・吉田沙保里出演映像|メイキング映像

また、「霊長類最強・吉田沙保里の『スト6』キャラの倒し方講習映像」全4本の公開を記念し、第1弾の映像内で使用された「リュウ」のほぼ等身大パネルを抽選で1名にプレゼントするキャンペーンを実施。パネルには吉田沙保里さんのサインが書かれている。

応募方法は、「ストリートファイター」の公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーン対象ツイートをリツイート。期間は2023年6月8日から6月21日13時まで。実際に撮影で使用されたもののため、傷がある。サイズは縦約146×横約157cm。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.