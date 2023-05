ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC用ソフトウェア『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』を2023年7月27日に発売する。2023年5月31日よりSteamおよびEpic Games Storeにて予約購入の受付を開始した。価格は7,590円。

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』は、2021年6月11日にPlayStation 5(PS5)で発売された「ラチェット&クランク」シリーズ最新作。ロンバックス族の「ラチェット」とロボットの相棒「クランク」に加え、初登場となる新キャラクター「リベット」と「キット」が、さまざまな次元を移動しながら悪のロボット皇帝の野望に立ち向かう。

PC用『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』では、PCスペックに合わせてカスタム可能なレイトレーシング機能を利用可能。リアルな光と影の表現がゲームへの没入感を高める。

加えて、ウルトラワイドモニターにも対応。ゲームプレイ、ムービーシーンともに21:9、32:9、48:9(トリプルモニター設定)の解像度で遊ぶことができる。さらに、フレームレート上限が解放されるほか、パフォーマンスを向上させる「NVIDIA DLSS 3」「AMD FSR 2」「Intel XeSS」「NVIDIA Reflex」「NVIDIA DLAA」といったテクノロジーも利用可能だ。

コントロール面では、マウスとキーボードによる操作が可能になる。ボタン配置なども細かくカスタム可能。DualSense コントローラーを有線接続で使えば、ハプティックフィードバック機能とアダプティブトリガー機能を体験することもできる。

SteamおよびEpic Games Storeで予約すると、特典としてガラメカ(武器)「ピクセライザー」とアーマー「カーボノックスアーマーセット」の早期アンロックが可能だ。

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV