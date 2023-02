スパイク・チュンソフトは、「ダンガンロンパ」制作陣が手掛けるNintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』を、2023年6月30日に発売する。価格は6,980円。

『超探偵事件簿 レインコード』は、記憶喪失の探偵見習い「ユーマ」と、ある契約に基づきユーマに取り憑く「死に神ちゃん」の2人が、雨が降り続く奇妙な街で未解決事件に挑む、ダークファンタジー推理アクションだ。

雨が降り続く奇妙な街は、超巨大企業の支配下にあり、未解決事件が多発する。事件の調査に乗り出すのは、世界各地から集った特殊な力を持つ超探偵たち。探偵事務所の見習いとして「ユーマ」と「死に神ちゃん」も未解決事件の調査に参加した。3Dフィールドで再現された街を自由に動き回り、証拠や証言を集めて調査を進めていく。

今回、発売日が2023年6月30日に決定したほか、ゲームパッケージに使用されるイラストを初公開。キャラクターデザインを手掛ける小松崎類氏による描き下ろしイラストだ。

パッケージイラスト

