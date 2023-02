スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch、Steam、PlayStation 4、PlayStation 5向けに開発中の『オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)』において、体験版「プロローグ・デモ」を2023年2月9日に配信。また、ファイナルトレーラーの公開や、クルーズ船の旅が当たるキャンペーンなども開始した。

『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーⅡ』ファイナルトレーラー

体験版「プロローグ・デモ」では物語の序盤を「3時間」まで遊べる。製品版と同じく「8人の主人公」から自由に選んでゲームスタート。体験版のセーブデータは、 そのまま製品版へ引き継げる。

豪華クルーズ船の旅が当たるTwitterキャンペーンでは、『オクトパストラベラーII』公式アカウント(@OCTOPATH_PR)をフォローし、指定のハッシュタグ「#オクトラ2体験版感想」を入れて、体験版のスクリーンショットと体験版の感想をツイートした人から抽選で1名に、本作さながらに海への旅を楽しめるクルーズ船の旅をプレゼントする。詳細はキャンペーンページを参照のこと。

また、8人のうち誰を主人公にするか迷っている人のために、診断サイト「オクトラ2旅人診断」を公開。診断サイトでは「あなたは無人島に漂着しました。さて、何から始める?」といった質問に、選択肢で回答していくと、おススメのキャラクターを提案してくれる。

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.