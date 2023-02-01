ユニットコム、新品PC購入で最大10万円分相当を還元する「新生活応援 還元祭」

ユニットコムは2月1日から、Web通販と実店舗で、対象の新品PCやゲーミングPCの購入に応じて最大10万円分相当を還元する「新生活応援 還元祭」を開催中だ。期間は2月13日まで。

「新生活応援 還元祭」は、対象の新品PC、ゲーミングPCを購入するとポイントを還元するパソコン工房会員限定のキャンペーン。条件に応じて最大10万円分相当を還元する。Web通販と実店舗で実施し、期間は店舗の場合～2月13日まで。Web通販の場合2月13日16時59分までとなる。

対象商品はLEVEL∞、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞の新品iiyama PCのみ。還元額と条件詳細は以下の通り。

66,000円以上の新品PCを購入:2,000円分相当還元

10万円以上の新品PCを購入:5,000円分相当還元

20万円以上の新品PCを購入:10,000円分相当還元

30万円以上の新品PCを購入:15,000円分相当還元

40万円以上の新品PCを購入:20,000円分相当還元

50万円以上の新品PCを購入:30,000円分相当還元

80万円以上の新品PCを購入:50,000円分相当還元

100万円以上の新品PCを購入:100,000円分相当還元

あわせて、3万円以上の新品/中古PCを購入する際にPCを下取りに出すと3,000円分相当を還元する「パソコン・PC パーツ買替下取キャンペーン」や、PC延長保証加入で適用となる「最大2万円分還元！ 超還元プログラム」なども併用可能だ。