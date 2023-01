Phoenixxは、悪夢系アクションシューター『NeverAwake』のNintendo Switch / PlayStation 4 / PlayStation 5版を2023年1月19日に発売した。価格は、PC(Steam)版が1,980円、Switch / PS4 / PS5のダウンロード版が2,530円、Switch / PS4のパッケージ版が4,180円、Switch / PS4のパッケージ版(Premium Edition)が7,700円。

コンシューマ版の発売にあわせ、すでに発売済みのSteam版では新規アクセサリやハイスコアランキングなど、今回追加された新要素を追加する大型アップデートを実施した。

『NeverAwake』は、手書きによる美しくも禍々しいグラフィックで彩られた独特の世界観と、オリジナリティあふれるゲームルールが特徴の“悪夢系”アクションシューター。プレイヤーは目を覚まさない少女「レム」の観る悪夢の中で、彼女が嫌いなものたちを相手に戦い続ける。

Premium Editionには、A5アートブック、特製マグネットフックに加え、ヨナオケイシ氏によるアレンジトラックを収録した全26曲のサウンドトラックCDを同梱

