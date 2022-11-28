エムエスアイコンピュータージャパンは11月28日、MSI公式オンラインショップで「MSIストア年末年始スペシャルキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2023年1月9日まで。

MSI、対象ノートPCが10%オフに！ Anker製バッテリープレゼントなど年末年始施策

期間中、対象ゲーミングノートPCを最大10万円オフで販売するキャンペーン施策。さらに対象製品の購入で先着順にAnker製モバイルバッテリーを同梱する施策や、30,000円以上の購入で分割払い時の手数料を最大60回分まで無料にする「分割払い手数料無料キャンペーン」も同時開催中だ。

MSIストア年末年始スペシャルキャンペーン

●対象商品

製品型番：GT77-12UHS-001JP

販売ページ： https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000364

通常販売価格：649,800円 ⇒ セール価格：549,800円（100,000円OFF）



製品型番：Creator-Z16P-B12UHST-009JP

販売ページ： https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000320

通常販売価格：599,800円 ⇒ セール価格：569,800円（30,000円OFF）



製品型番：GP66-12UGSO-678JP

販売ページ： https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000415

通常販売価格：349,800円 ⇒ セール価格：329,800円（20,000円OFF）



製品型番：Katana-GF66-12UE-4017JP

販売ページ： https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000395

通常販売価格：249,800円 ⇒ セール価格：229,800円（20,000円OFF）



対象ノートPCの購入でAnker製モバイルバッテリーなどプレゼント

■プレゼント品

Anker製ノートPC対応モバイルバッテリー「Power Core III 19200 60W」



■対象商品

・ Summit-E13FlipEvo-A12MT-038JP

・ Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP

・ Summit-E14FlipEvo-A12MT-002JP

・ Prestige-16-A12UD-098JP

