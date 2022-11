Razerは、ゲーミングデバイスを割引価格で販売する「Razer Black Friday」を11月25日から開催する。また、外付けeGPUやゲーミングノートPCが対象の「Razer Blade Year-End Specials」も同時に開催する。

「Razer Black Friday」では、ゲーミングマウス「Razer Basilisk Ultimate」や、ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V3」、ゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 Pro」、サウンドバー「Razer Leviathan」など、計47製品(販路限定製品含む)をラインアップ。過去最安値のアイテムも登場するという。また、「Razer Blade Year-End Specials」ではゲーミングノートPC「Razer Blade 14」などを割引価格で販売する。対象商品は以下の通り。

【Razer Black Friday】

・ゲーミングマウス

Razer Basilisk Ultimate

Razer DeathAdder V2

Razer DeathAdder V2 Pro

Razer Viper 8KHz

Razer Naga Trinity



・ゲーミングキーボード

Razer Blackwidow Lite - 日本語配列

Razer BlackWidow V3 (Green Switch) - 日本語配列

Razer BlackWidow V3 (Green Switch) - Quartz Edition - 英語配列

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (Green Switch) - 日本語配列

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (Yellow Switch) - 日本語配列

Razer BlackWidow V3 Pro (Yellow Switch) - 日本語配列

Razer BlackWidow V3 Pro (Green Switch) - 日本語配列

Razer BlackWidow V3 Pro (Yellow Switch) - 英語配列

Razer Huntsman Mini (Clicky Purple Switch) - 英語配列

Razer Huntsman V2 Tenkeyless (Clicky Purple Switch) - 英語配列

Razer Huntsman Elite (Clicky Purple Switch)- 日本語配列

Razer Huntsman Elite (Linear Optical Switch) - 日本語配列

Razer Huntsman Mini Analog

Razer Ornata V2 - 日本語配列

Razer Cynosa V2 - 日本語配列



・ゲーミングヘッドセット

Razer Kraken V3 X

Razer Kraken X for Console

Razer Kraken X

Razer Kraken for Console

Razer Kraken - Quartz Pink

Razer BlackShark V2 Pro

Razer BlackShark V2 Pro - White Edition

Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition

Razer Barracuda X

Razer Barracuda X - Quartz Pink

Razer Barracuda X - Mercury White

Razer Hammerhead True Wireless X

Razer Hammerhead Duo Console - Black

Razer Hammerhead Duo Console - Green

Razer Kaira X for PlayStation



・その他デバイス

Razer Opus X - Quartz Pink

Razer Opus X - Green

Razer THX Onyx Headphone DAC Amp – Black

Razer Anzu (Rectangle Blue Light + Sunglass L)

Razer Leviathan

Razer Wolverine V2 - Mercury

Razer Kiyo X

Razer Kiyo Pro

Razer Seiren BT

Razer Ring Light

Razer Tomahawk Mini-ITX

Razer Tomahawk ATX



【Razer Blade Year-End Specials】

・eGPU

RC21-01310100-R3J1

RC21-01310200-R3J1

RC21-01430100-R3J1



・Razer Blade 14

RZ09-0427NJA3-R3J1

RZ09-0427PJA3-R3J1



・Razer Blade 15

RZ09-0421EJD3-R3J1

RZ09-0421NJD3-R3J1

RZ09-0421NJC3-R3J1

RZ09-0421PJD3-R3J1

RZ09-0421PJC3-R3J1

RZ09-0421PJF3-R3J1



・Razer Blade 17

RZ09-0423NJD3-R3J1

RZ09-0423NJC3-R3J1

RZ09-0423PJC3-R3J1

RZ09-0423PJF3-R3J1