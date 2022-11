DLsite、サービス開始26周年を記念した15%オフクーポン配布

デジタルコンテンツ販売サイト「DLsite」を運営するエイシスは、同社創業から26周年を迎えたことを記念して、全作品で利用できる15%オフクーポンの配布を開始した。

さまざまなクーポン配布を実施するキャンペーン施策。第一弾から第五弾までクーポン配布がすでに始まっており、「新規会員登録で利用できる300円クーポン」や「利用回数に応じた割引が受けられる“??%”オフクーポン」はまだ利用でき、さらに「全作品に対応する15%オフクーポン」は何度でも使用可能。第2弾「約100サークルで使える25%オフクーポン」は、すでに配布が終了している。

さらに、週替りで有料作品を無料公開するキャンペーンも実施中。公開作品は毎週ラインナップが変更されるというもので、11月8日から第2弾の公開が行われており、無料購入した作品は各公開終了日から1週間視聴可能。無料作品掲載中のサークル・出版社・レーベル作品の購入で利用できる25%オフクーポンも配布されており、購入に役立てられる。その他の詳細は特設ページまで。

DLsite26周年『DLsite創業祭2022』開催中!

記念クーポンをはじめ、作品の無料公開やポイント山分けキャンペーンを実施中です。



DLsiteと共にあらんことを ~May the DLsite be with you.~



https://t.co/JvGFI4eOkh #DLsite創業祭2022 #DLsite26周年 #DLsite