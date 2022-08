スクウェア・エニックスは、2010年に発売された『タクティクスオウガ』をベースとしたリメイク作品として、『タクティクスオウガ リボーン』(Nintendo Switch/PlayStation5/PlayStation4/Steam)を、2022年11月11日に発売する(※Steam版は2022年11月12日)。

『タクティクスオウガ リボーン』は、『タクティクスオウガ 運命の輪』 (2010)をベースに、グラフィックやサウンドをパワーアップ。ゲームデザインに踏み込むことにより、新たな『タクティクスオウガ』として時代に即した発展を遂げた。

オリジナルの『タクティクスオウガ』から比類なきクオリティを誇っていたキャラクターとBGの描写をさらに高解像度化。このゲームの持ち味となっている「緻密に描かれたピクセルアート」の風合いを活かした形で表現を強化している。また、UIについても高解像度化のみならず、情報把握のしやすさや操作手順の簡略化を考慮して一新を図った。

さらにカットシーンをフルボイス対応し、SEも再構築。様々な思想を持った登場人物たちによって構成される重厚な群像劇に、より一層の没入感を与えるのみならず、バトルシーンの臨場感もアップした。音声は「日本語」と「英語」2種類の音声を収録。ゲーム内のコンフィグからいつでも切り替えが可能だ。『タクティクスオウガ』のコンポーザー 崎元 仁氏の手によって、すべてのBGMを生演奏で再レコーディング。さらに本作書下ろしの新規楽曲も収録している。

そしてバトルデザインは、オリジナルの『タクティクスオウガ』と『タクティクスオウガ 運命の輪』で良かった点を採用、さらに新規要素を取り入れ、リメイクを図っている。『タクティクスオウガ 運命の輪』で採用していたクラスごとにレベルを管理するシステムから、ユニットごとにレベルを管理するシステムに変更。ユニットごとに、クラスによる成長の変化、武具、スキル、魔法をどのように組み合わせるか、そのうえでどのようなユニット編成でバトルに挑むかといった「考える楽しみ」をシンプルに体験することができる。

また、バトルフィールドの形状や戦局に応じて敵の戦術が変化。シチュエーションに応じてどう戦うかを考えることが楽しい、飽きのこないバトルを演出する。バトルのテンポ向上やオートセーブ機能などはじめとし、遊びやすさを追求してさまざまな改善を施している。

価格は、「パッケージ通常版」が5,480円、「ダウンロード版 / スタンダードエディション」が5,480円、「タクティクスオウガリボーン オリジナル・サウンドトラック」を収録した「ダウンロード版 / デジタルプレミアムエディション」が8,780円(いずれも税込)となる。

(C)1995, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.