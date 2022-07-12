7月12日0時から始まった「Amazonプライムデー」で、PFUの「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズがセール対象となっています。今回は、最上位モデル「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S」が全機種2,000円引きになるのが目玉。セールは7月13日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
Happy Hacking Keyboard Professional BT
- PFU HHKB Professional BT 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB600BN
REALFORCE R2「PFU Limited Edition」
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
- REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4-BK
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK