7月12日0時から始まった「Amazonプライムデー」で、PFUの「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズがセール対象となっています。今回は、最上位モデル「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S」が全機種2,000円引きになるのが目玉。セールは7月13日いっぱいまで。

  • Amazonプライムデーでは、シリーズ最上位の「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S」が割引の対象に。日本語配列、英語配列ともに用意する

セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S

  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB800BNS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

Happy Hacking Keyboard Professional BT

  • PFU HHKB Professional BT 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB600BN

REALFORCE R2「PFU Limited Edition」

  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
  • REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4-BK

REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」

  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK