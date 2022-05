伊IK Multimediaは、モバイル仕様のオーディオ/MIDIインターフェース「iRig Pro Quattro I/O」を発表した。2022年5月下旬に発売を予定しており、市場想定価格は53,900円前後となる模様。

モバイル仕様のオーディオ/MIDIインターフェース「iRig Pro Quattro I/O」

iRig Pro Quattro I/Oは、W166xD92xH43mm/325gという小型軽量のオーディオ/MIDIインターフェースである。ファンタム電源を搭載したマイク・プリアンプ、Hi-Zの楽器、ライン・レベル対応のXLR/標準コンボ入力、ステレオのRCA、3.5mmライン入力に、ヘッドホン・アウト、バランスXLRアウト、3.5mmステレオ・アウトと、MIDI IN/OUTを装備する。iPhone、iPad、Mac/PC対応のインターフェースとしてだけでなく、ダイレクト・モニタリング機能をONにすることで、マイク・プリアンプ4機を装備した単体のミキサーとしても利用できる。本体底面にはUNC 1/4-20アダプタを装備しているので、デジタル一眼カメラにマウントしての使用が可能。ヘッドホン・アウトはカメラ接続用の3.5mmステレオ・アウトとは別に用意されており、収録中もダイレクト・モニタリングが行える。バランスXLRアウトを使えば、手元の機材をまとめてPAに送るミキサーとしても機能する。

また、iRig Pro Quattro I/Oには無指向性のMEMSマイクが内蔵されており、本体に装着可能なiRig MIC XYステレオ・マイクも用意(別売。後述のDeluxe版にはペアを同梱)されているので、iPhone、デジタル一眼カメラなどに接続するだけで、瞬時に収録を始められる。電源供給はDC IN以外に、USB電源、単三電池4本でも可能で、大容量のUSBモバイル電源、充電池の予備を用意すれば、長時間の収録にも対応する。

各種DAWの利用時は、モード・スイッチでMULTIを選べば、マイク/Hi-Z楽器入力対応のMIC/INST IN 1-2をInput 1-2、マイク/ライン入力対応のMIC/LINE IN 3-4、RCA IN 3-4もしくは3.5mm Stereo IN 3/4をInput 3-4としてマルチ・ルーティング可能。iOS、macOSではCore Audioインターフェースとしてプラグ&プレイで利用できるほか、iRig ASIO Driver for Windowsも用意。

MIC/LINE IN 1-2には、ON/OFF可能なリミッターを内蔵しており、クリッピングを防いでくれる。DAW利用時にSTEREO、MONOモードを選択していた場合、DAW Input 3-4はDAW Input 1-2と同じミックス信号が12dB低いレベルで送出されるセーフティ・チャンネルとして機能するので、DAWのTrack 1-2をメイン、Track 3-4を予期せぬ大音量が入力された際のバックアップ・トラックとして利用できる。

他のアプリで処理した音も配信可能な「Loopback+」機能も装備。Input 3-4にマイクやラインレベルの楽器を接続し、MixBox、AmpliTube、VocaLiveなどでプロセスした信号をLoopbackにてミックスにルーティングすれば、コンプレッサー、EQ、リバーブ、ハーモナイズなどの処理を行なった上で配信を行える。

本体のほか、Lightning、USB-C、USB-Aケーブルが付属する。2022年初夏発売予定のDeluxe版には、これらに加えて、iRig MIC XYステレオ・マイク1ペア、ウィンド・スクリーン、9V電源アダプタ、キャリング・ケースが付属する。こちらの市場想定価格69,300円前後となる模様。

さらに購入後、ユーザー登録を行うと、約8.3万円相当のMac/PCソフトウェアが特典として提供される。EQ、コンプレッサー、リバーブなど10種類のプロセッサーを搭載した「T-RackS 5 SE」、ギターとベースに必要な80以上のギア・モデルを搭載した「AmpliTube 5 SE」、「MODO BASS SE」、「MODO DRUM SE」、「Miroslav Philharmonik CE」、「SampleTank SE」、「Syntronik SE」から2製品をチョイス可能。あわせて「MixBox CS for iPad」、「iRig Recorder 3 LE」などにてフル仕様がアンロックされる、約1.2万円のアプリ内課金相当の特典も提供される。

動作環境は以下の通り。