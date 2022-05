スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「激突!くノ一たちの忍術合戦!」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』

イベント「激突!くノ一たちの忍術合戦!」では、「★3[月夜に浮かぶお庭番] 山手響子」が登場。開催期間は5月10日20:59まで。また、「笹子・ジェニファー・由香」「犬寄しのぶ」「清水絵空」の3人が登場するガチャも同時開催されている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.