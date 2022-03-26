3月26日9時からAmazon.co.jpで始まった「Amazon新生活セール」にて、ウエスタンデジタルがポータブルSSDやポータブルHDD、サンディスクブランドのメモリーカードやUSBメモリーなどのストレージ製品をセール特価で販売します。セールは3月29日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。
|シリーズ名
|内容
|WD Element Desktop
|外付けHDD
|WD Elements Portable
|ポータブルHDD
|My Passport
|ポータブルHDD
|My Passport Metal
|ポータブルHDD
|WD_Black P10
|ポータブルHDD
|USB Extreme Go
|USBメモリー
|USB Ultra Fit
|USBメモリー
|USB Ultra Shift
|USBメモリー
|SD Extreme GH
|SDメモリーカード
|SD Extreme Pro
|SDメモリーカード
|mSD Extreme
|microSDメモリーカード
|WD Blue 3.5
|内蔵HDD
|WD Red Plus 3.5
|内蔵HDD
|WD_Black D30
|外付けSSD
|My Passport SSD 2020
|外付けSSD