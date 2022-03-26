3月26日9時からAmazon.co.jpで始まった「Amazon新生活セール」にて、ウエスタンデジタルがポータブルSSDやポータブルHDD、サンディスクブランドのメモリーカードやUSBメモリーなどのストレージ製品をセール特価で販売します。セールは3月29日いっぱいまで。

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。

シリーズ名 内容
WD Element Desktop 外付けHDD
WD Elements Portable ポータブルHDD
My Passport ポータブルHDD
My Passport Metal ポータブルHDD
WD_Black P10 ポータブルHDD
USB Extreme Go USBメモリー
USB Ultra Fit USBメモリー
USB Ultra Shift USBメモリー
SD Extreme GH SDメモリーカード
SD Extreme Pro SDメモリーカード
mSD Extreme microSDメモリーカード
WD Blue 3.5 内蔵HDD
WD Red Plus 3.5 内蔵HDD
WD_Black D30 外付けSSD
My Passport SSD 2020 外付けSSD