スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてイベント「クリス&クリスティーナのもってけダブルアイドル♪」とキャンペーン「2022スプリングキャンペーン」が開催されている。

イベントクエストではドロップ報酬として「イルカのネックレス」を手に入れることができ、「イルカのネックレス」はショップにて、新★5シンフォギアカード「風鳴翼【弦歌ノ光閃】」や「★3スキル確定チケット」などと交換することができる。開催期間は3月31日13:59まで。

「クリス&クリスティーナのもってけダブルアイドル♪イベントガチャ」は、アポロンギアをまとった雪音クリス、マリア・カデンツァヴナ・イヴの新★5シンフォギアカードが登場する。

また、イベント開催期間中にイベント「クリス&クリスティーナのもってけダブルアイドル♪」のキャンペーンミッションを開催。ミッションをクリアすることで、「★6シンフォギアカード確定ガチャチケット」を獲得できる。

さらに、無料で「11回ガチャ」が引ける「2022スプリングキャンペーン 無料ガチャ」が登場。そして、「2022スプリングキャンペーンログインボーナス」も開催される。

