スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「『沸き立つフロアと私の居場所』~リカ&さおり~」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』では、イベント「『沸き立つフロアと私の居場所』~リカ&さおり~」が開催中。期間は1月16日20:59まで。さらに、「瀬戸リカ」「日高さおり」の2人が登場する「『沸き立つフロアと私の居場所』~リカ&さおり~」ガチャが同時開催されている。期間は1月18日11:59まで。

