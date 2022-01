スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて「Rotation ガチャ」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』にて、「Rotationガチャ」が開催中。期間中、チョイスされたユニットのキャラクターだけが出現する特別なガチャとなっている。さらに日替わりでユニット内の1人をピックアップされている。開催期間は1月24日まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.