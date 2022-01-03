1月3日の9時から始まった「Amazon特選タイムセール祭り」にて、PFUの高性能小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」が最大35％引き、REALFORCE R2／for Macの「PFU Limited Edition」も最大15％引きのセール価格で販売しています。

セール対象のキーボードは以下の通り。販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。

Happy Hacking Keyboard Professional Classic

  • PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
  • PFU HHKB Professional Classic 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB401BN
  • PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
  • PFU HHKB Professional Classic 無刻印（英語配列）/白 PD-KB401WN

  • Happy Hacking Keyboard Professional Classic

Happy Hacking Keyboard Professional BT

  • PFU HHKB Professional BT 英語配列/墨 PD-KB600B
  • PFU HHKB Professional BT 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB600BN
  • PFU HHKB Professional BT 無刻印（英語配列）/白 PD-KB600WN

  • Happy Hacking Keyboard Professional BT

REALFORCE R2「PFU Limited Edition」

  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4-BK
  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
  • REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
  • REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2SA-US4-IV
  • REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4-BK

  • REALFORCE R2「PFU Limited Edition」

REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」

  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK

  • REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」