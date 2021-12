オールスターカードゲーム『Reバース for you』ブースターパック「アズールレーン vol.2」が登場している。

スマートフォン向けアプリゲーム『アズールレーン』第2弾がオールスターカードゲーム『Reバース for you』に登場。第1弾に引き続き、ケッコン衣装をはじめとした着せ替えイラストのカードを多数収録している。PP(プレミアムパラレル)も10種類収録。

