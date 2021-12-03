Q-Successから2021年12月のWebサーバのシェアが発表された。2021年12月はNginxとMicrosoft-IISがシェアを落とし、Apache、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やした。長期にわたって下落傾向を続けてきたApacheだが、先月から動向が増加傾向へ反転している。

この動きに呼応するようにNginxのシェアが下落傾向へ転じている。Nginxはこのところ横ばいの傾向へ転じており下落の動きも自然に見える。一方、このタイミングでApacheが増加に転じる確固たる理由は見当たらず、一時的な変化なのか永続的な変化なのか、今度の動向が注目される。

Webサーバシェア推移グラフ 資料: Q-Success

順位 Webサーバ 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 Nginx 32.9% 33.5% ↓ 2 Apache 31.6% 31.3% ↑ 3 Cloudflare Server 21.2% 20.8% ↑ 4 LiteSpeed 11.8% 11.6% ↑ 5 Microsoft-IIS 6.3% 6.4% ↓ 6 Node.js 1.6% 1.6% ＝ 7 Google Servers 1.2% 1.2% ＝ 8 Envoy 0.3% Envoy ↑ 9 Cowboy 0.1% 0.1% ＝ 10 ArvanNginx 0.1% 0.1% ＝ 11 Tengine 0.1% 0.1% ＝ 12 Tomcat 0.1% 0.1% ＝ 13 Apache Traffic Server 0.1% 0.1% ＝ 14 Kestrel 0.1% 0.1% ＝ 15 Caddy 0.1% 0.1% ＝ 16 IdeaWebServer <0.1% <0.1% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。