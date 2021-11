スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「ひねくれ乙女と気遣い天使」が開催されている。

イベント「ひねくれ乙女と気遣い天使」には、「★3[Angelic♡Intravenous] 出雲咲姫」が登場。開催期間は12月2日20:59まで。また、「ひねくれ乙女と気遣い天使」ガチャが同時開催され、「新島衣舞紀」「花巻乙和」「福島ノア」が登場している。開催期間は12月4日11:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.