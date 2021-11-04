オプティムは、推進するスマート農業プロジェクト「スマートアグリフードプロジェクト」で収穫された2021年度産新米「スマート米2022」を同社運営のオンラインストア「スマートアグリフード(愛称、スマ直)」や「Amazon」、「楽天市場」などで販売を開始した。
同社は2017年12月、AI、IoT、ビッグデータを活用し"稼げる農業"を目指す「スマート農業アライアンス」を設立。AIやIoT、ロボテックスを活用し"減農薬"など高付加価値の農産物の栽培・販売を行う「スマートアグリフードプロジェクト」から生まれたのがスマート米だ。
「スマート米2022」のラインナップ
|品種
|減農薬ブランド
|発売開始時期
|新潟県産「ミルキークイーン」
|節減対象農薬50%以下
|11月上旬予定
|新潟県産「にじのきらめき」
|残留農薬不検出
|11月中旬予定
|兵庫県産「コシヒカリ」
|残留農薬不検出・節減対象農薬50％以下
|11月1日
|福島県産「天のつぶ」
|残留農薬不検出
|11月1日
|青森県産「まっしぐら」
|残留農薬不検出
|11月1日
|青森県産「つがるロマン」
|残留農薬不検出
|11月上旬予定
|石川県産「コシヒカリ」
|残留農薬不検出・特別栽培米・節減対象農薬50%以下
|11月上旬予定
|石川県産「ひゃくまん穀」
|残留農薬不検出・節減対象農薬50%以下
|11月上旬予定
|宮城県産「ひとめぼれ」
|残留農薬不検出
|11月中旬予定