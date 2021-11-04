オプティムは、推進するスマート農業プロジェクト「スマートアグリフードプロジェクト」で収穫された2021年度産新米「スマート米2022」を同社運営のオンラインストア「スマートアグリフード(愛称、スマ直)」や「Amazon」、「楽天市場」などで販売を開始した。

同社は2017年12月、AI、IoT、ビッグデータを活用し"稼げる農業"を目指す「スマート農業アライアンス」を設立。AIやIoT、ロボテックスを活用し"減農薬"など高付加価値の農産物の栽培・販売を行う「スマートアグリフードプロジェクト」から生まれたのがスマート米だ。

本年度収穫された「スマート米2022」は、「残留農薬不検出」、「節減対象農薬50%以下」、「特別栽培米」の3つの減農薬ブランドとして販売される。「残留農薬不検出」は、第三者機関による分析機器の検査を通して残留農薬が不検出と証明された米で、新潟県産「にじのきらめき」、福島県産「天のつぶ」、青森県産「まっしぐら」、青森県産「つがるロマン」、宮城県産「ひとめぼれ」などのブランドがラインナップされている。「節減対象農薬50%以下」は、農林水産省策定の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で定められている「節減対象農薬」が、各都道府県が定める慣行レベル比で50%以下の使用回数で栽培された米。「特別栽培米」は、節減対象農薬50%以下に加えて、化学肥料の窒素成分量が50％以下の条件で栽培された米のことを指す。スマ直の他、「Amazon」、「楽天市場」、「Yahoo！ショッピング」、「STOREE SAISON(ストーリーセゾン)」にて販売。発売開始時期は、ブランド米ごとに異なる。詳細は、商品ページで確認できる。

「スマート米2022」のラインナップ

