Q-Successから2021年10月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2021年10月はWordPressとShopify、Wixがシェアを増やし、CMSを使っていないサイトがシェアを減らした。インターネットにおけるCMSの利用はますます増えている。
WordPressとShopifyは長期にわたり増加傾向にあり、他のCMSが横ばいないしは微減の傾向を続ける中、存在感を示している。特にWordPressのシェアは圧倒的であり、今後も影響力を強めていくものとみられる。
|順位
|CMS
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|None
|34.6%
|34.8%
|↓
|2
|WordPress
|42.6%
|42.5%
|↑
|3
|Shopify
|4.0%
|3.9%
|↑
|4
|Joomla
|1.9%
|1.9%
|＝
|5
|Wix
|1.8%
|1.7%
|↑
|6
|Squarespace
|1.7%
|1.7%
|＝
|7
|Drupal
|1.4%
|1.4%
|＝
|8
|Bitrix
|1.0%
|1.0%
|＝
|9
|Blogger
|0.9%
|0.9%
|＝
|10
|Magento
|0.7%
|0.7%
|＝
|11
|OpenCart
|0.6%
|0.6%
|＝
|12
|PrestaShop
|0.5%
|0.5%
|＝
|13
|Webflow
|0.4%
|0.4%
|＝
|14
|Weebly
|0.4%
|0.4%
|＝
|15
|Bigcommerce
|0.3%
|0.3%
|＝
|16
|Tilda
|0.3%
|0.3%
|＝
|17
|TYPO3
|0.3%
|0.3%
|＝
|18
|HubSpot CMS
|0.3%
|0.3%
|＝
|19
|GoDaddy Website Builder
|0.3%
|0.3%
|＝
|20
|Gatsby
|0.2%
|0.2%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。