Q-Successから2021年10月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2021年10月はWordPressとShopify、Wixがシェアを増やし、CMSを使っていないサイトがシェアを減らした。インターネットにおけるCMSの利用はますます増えている。

WordPressとShopifyは長期にわたり増加傾向にあり、他のCMSが横ばいないしは微減の傾向を続ける中、存在感を示している。特にWordPressのシェアは圧倒的であり、今後も影響力を強めていくものとみられる。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ 資料: Q-Success

順位 CMS 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 None 34.6% 34.8% ↓ 2 WordPress 42.6% 42.5% ↑ 3 Shopify 4.0% 3.9% ↑ 4 Joomla 1.9% 1.9% ＝ 5 Wix 1.8% 1.7% ↑ 6 Squarespace 1.7% 1.7% ＝ 7 Drupal 1.4% 1.4% ＝ 8 Bitrix 1.0% 1.0% ＝ 9 Blogger 0.9% 0.9% ＝ 10 Magento 0.7% 0.7% ＝ 11 OpenCart 0.6% 0.6% ＝ 12 PrestaShop 0.5% 0.5% ＝ 13 Webflow 0.4% 0.4% ＝ 14 Weebly 0.4% 0.4% ＝ 15 Bigcommerce 0.3% 0.3% ＝ 16 Tilda 0.3% 0.3% ＝ 17 TYPO3 0.3% 0.3% ＝ 18 HubSpot CMS 0.3% 0.3% ＝ 19 GoDaddy Website Builder 0.3% 0.3% ＝ 20 Gatsby 0.2% 0.2% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。