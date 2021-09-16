米コンピュータ緊急事態対策チーム（US-CERT: United States Computer Emergency Readiness Team）は9月14日(現地時間)、「Adobe Releases Security Updates for Multiple Products ｜CISA」において、Adobeが複数の同社製品に対するにセキュリティアップデートをリリースしたと伝えた。
アップデートの対象は、Adobe Acrobat/Acrobat ReaderやPhotoshop、Premire Proをはじめとする15製品。脆弱性の内容は製品によって異なるが、アップデートせずに放置すると任意コードの実行やセキュリティ機能の回避、任意のファイルシステムへのアクセス、権限の昇格などといった攻撃に利用される危険性がある。
今回リリースされたセキュリティアップデートのリストは次のページにまとめられている。
アップデートの対象となっている製品のバージョンや、修正された脆弱性に関する情報は以下のリリースノートに記載されている。
- Security update available for Adobe Acrobat and Reader | APSB21-55
- Security Updates Available for Adobe Premiere Pro | APSB21-67
- Security Update Available for Adobe InCopy | APSB21-71
- Security Updates Available for Adobe SVG-Native-Viewer | APSB21-72
- Security Update Available for Adobe InDesign | APSB21-73
- Security Updates Available for Adobe Framemaker | APSB21-74
- Security updates available for Adobe ColdFusion | APSB21-75
- Security update available for Adobe Creative Cloud Desktop Application | APSB21-76
- Security updates available for Adobe Photoshop Elements | APSB21-77
- Security updates available for Adobe Premiere Elements | APSB21-78
- Security Updates Available for Adobe Digital Editions | APSB21-80
- Security Updates Available for Adobe Genuine Service | APSB21-81
- Security updates available for Adobe Experience Manager | APSB21-82
- Security updates available for Adobe Photoshop | APSB21-84
- Security Updates Available for Adobe XMP Toolkit SDK | APSB21-85
上記のうち、Acrobat/Acrobat Reader（APSB21-55）と、Adobe ColdFusion（APSB21-75）、Adobe Experience Manager（APSB21-82）のアップデートは、それぞれ優先度が3段階中の「2」に指定されており、できるだけ早くインストールすることが推奨されている。
Acrobat/Acrobat Readerのアップデートでは、Windows版およびmacOS版のそれぞれで、任意コード実行や任意のファイルシステムの読み取り、メモリリーク、サービス拒否などといった複数のの脆弱性が修正されている。ColdFusionのアップデートでは、すべてのプラットフォームを対象としてセキュリティ機能をバイパスできる2件の脆弱性が修正された。Adobe Experience Managerのアップデートでは、すべてのプラットフォームを対象として任意コード実行やセキュリティ機能のバイパス、サービス拒否の脆弱性が修正された。
そのほかの脆弱性は優先度が3段階中の「3」に指定されており、これは管理者の裁量によってアップデートの実施を推奨することを意味している。